Ingen slagord – bare altfor mye plast

Høyreleder Erna Solberg fikk en blå Labubu av influenser Jenny Huse. Men Labubu er ikke kult. Ingen trenger en Labubu, skriver Hilde Nagell. Foto: Skjermdump fra Instagram

Fredag ble det kjent at det ikke ble noen global plastavtale. De over 180 landene som forhandlet i Genève klarte ikke å bli enige.

Mange hadde trodd at det skulle bli enighet i FN, i alle fall om avfallshåndtering og mer resirkulering – som har vært industriens svar de siste 50 årene. Og som ikke ville ha løst det underliggende problemet: Forventet vekst i produksjon og forbruk av plast.

Erna ønsket seg en blå Labubu, og det ble høye hvin og latter da hun åpnet pakken sin og faktisk fikk en blå Labubu.

Nettopp forbruk har vært en rød klut i forhandlingene. Plastproduserende land er sterkt imot at forbruk i det hele tatt nevnes. Mange av disse er også imot tydelig regulering som forbud av forsøplende produkter og kjemikalier.

Et sted å starte, er med plastprodukter som ikke har noe som helst praktisk funksjon og som aldri burde kommet på markedet.

Sommerens store TikTok-trend har vært den lille maskoten Labubu. Det er en slags nøkkelring formet som et lite monster. Den har et frekt smil, og kommer i mange farger og utgaver. Noe av populariteten ligger i at man kjøper en forundringspakke. Man vet ikke hvilken Labubu man får. En stor TikTok-suksess er at man pakker ut sin Labubu. Det er lett å skjønne at dette blir en hit: spenningen ved å pakke opp, og gledeshylet hvis det er en man ønsker seg, eller skuffelsen og tårene hvis det er feil Labubu.

I sommer kunne vi se Erna Solberg pakke ut sin Labubu på TikTok. Det skjedde da hun var på besøk hos influenser Jenny Huse. Erna ønsket seg en blå Labubu, og det ble høye hvin og latter da hun åpnet pakken sin og faktisk fikk en blå Labubu.

Det er lett å le og la seg rive med på TikTok, men dette er alvor. Det vet også Erna Solberg veldig godt. Norge har i mange år vært en pådriver for å få på plass en internasjonal plast-avtale. Labubu-gaven ble gitt i Jenny sin podkast «Brutalt ærlig». Man kan lure på: er Erna «brutalt ærlig» når hun smilende fester den nye maskoten til vesken sin.

Hver av oss kan gå rundt med mikroplast tilsvarende en helt vanlig plastskje inni hjernen. Plast forurenser naturen og er en trussel mot dyrelivet. Nå har den altså også trengt inn i det aller helligste i kroppen vår. De senere årene har det kommet flere tusen studier som viser sammenhenger mellom mikroplasten og sykdommer hos mennesker. Plastpartikler og plastkjemikalier i blodet kan forårsake betennelser, hormonforstyrrende effekter som redusert fertilitet, økt risiko for hjerte og karsykdommer, skader på lunger og luftveier og utviklingsforstyrrelser hos foster.

Samtidig lages det stadig nye plastprodukter fordi det er et veldig billig og anvendelig materiale. Kostnadene ved alle skadevirkningene er langt fra regnet inn. Derfor er det helt avgjørende å få på plass internasjonale reguleringer og politiske tiltak som gjør at det blir mindre lønnsomt å lage ting i plast.

At plastavtalen havarerte er svært alvorlig, trist og skremmende. Uten en bedre regulering vil bergene av plastsøppel bare fortsette å vokse.

De over 180 landene er svært ulike og har ulike interesser. Da sier det seg nærmest selv at det er en umulig oppgave å enes om kraftfulle og effektive tiltak. WWF har påpekt at Norge burde velge en annen strategi. Istedenfor å prøve og inngå kompromisser som vannes ut av land som ikke ønsker en avtale, burde vi prøve å få flertall blant land som faktisk er villige til å løse problemet. Det er ofte lettere å få med flere hvis noen er villige til å gå først og vise vei.

Slik som andre farsotter som Pokémon og rollespill, har konservative kristne utpekt Labubu som demonisk, selve satan. Når man ser skadeomfanget av mikroplast har på både mennesker og natur er det denne gangen fristende å være enig.

Dette dreier seg også om å vri om i hodene på oss som kjøper ting av plast. Takket være oss er det et stort marked for forurensende plastprodukter. Det er ikke greit at vi fortsetter å produsere og selge ting som er så forurensende og helseskadelig.

Kan ikke også noen si det høyt på TikTok? Labubu er ikke kult. Ingen trenger en Labubu.

