Ikke stem taktisk

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.





Det er jevnt mellom blokkene på partimålingene. Vår ferske måling fra Opinion gir et knapt borgerlig flertall. På Respons-målingen var det rødgrønt flertall, i stor grad takket være at Miljøpartiet de grønne der ligger over sperregrensen. Mye tyder i dag på at kampen om den magiske sperregrensen på fire prosent vil kunne avgjøre hvilken vei det tipper på valgdagen 8. september.

På denne bakgrunn oppfordrer MDG velgerne til å stemme taktisk. Hensikten er å sikre at alle de små rødgrønne partiene kommer over sperregrensen. «Du som foretrekker andre partier på venstresiden bør faktisk stemme MDG i år – for en taktisk stemme til MDG kan avgjøre hele valget», står det å lese partiets hjemmeside.

Ifølge MDG vil en oppslutning på 3,99 prosent bare gi tre mandater på Stortinget, mens partiet vil få åtte på Tinget dersom valgresultatet ender på 4,01 prosent. Tilsvarende vil det kunne være for KrF og Venstre. Partier må ha mer enn fire prosent for å kunne delta i kampen om de 19 utjevningsmandatene. Og når det nå er så jevnt mellom blokkene, kan fordelingen av disse mandatene avgjøre hvem som til slutt blir statsminister.

Annonse

Med første øyekast kan det virke besnærende å stemme taktisk, altså hjelpe et lite parti over sperregrensen. «Problemet med taktisk stemmegivning er at man risikerer å lure seg selv», mener Kristin Clemet. Hun leder den liberale tankesmien Civita og har bakgrunn som tidligere Høyre-politiker. Clemet har et godt poeng som velgerne bør ta med i sin vurdering.

Valgordningen er komplisert, og det vil alltid være noen stemmer som kan anses som bortkastet. Men hvis mange stemmer taktisk, kan man risikere å sitte igjen med Svarte-Per. La oss ta to tenkte eksempler: Hvis mange som egentlig vil stemme SV i stedet hjelper MDG, kan resultatet bli at SV faller under sperregrensen. Tilsvarende kan Ap miste et distriktsmandat.

Kampen om sperregrensen må heller ikke overvurderes, for dette handler i stor grad om forskyvninger innad i blokkene. Ifølge valgekspert Johan Giertsen får den borgerlige blokken bare to ekstra mandater med KrF over sperregrensen.

Hvis veldig mange skulle velge å stemme taktisk, får vi en utvikling som vil svekke demokratiet og tilliten til valgsystemet. Dages valgordning er god, men ikke perfekt. Og det vil alltid være delte meninger om hva som er perfekt. Noen vil heve sperregrensen. Andre vil senke den. Fire prosent synes å være et godt kompromiss.

Annonse

Men ikke gjør høstens valg mer komplisert enn det bør være. Ikke tenk taktisk. Stem på partiet du er mest enig med eller minst uenig med.

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!