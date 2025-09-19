Kong Harald får støtte. Verretts angrep styrker kongehuset, skriver Dagsavisen
FOTO: Heiko Junge /NTB
Leder
Ikke kødd med kongen
Sjamanens angrep på kong Harald har samlet folket rundt kongehuset.
Denne avisa er dypt republikansk. Vi tror ikke på nedarvede rettigheter og privilegier, men på idealet om like muligheter for alle. Det er vårt grunnleggende samfunnssyn. Monarkiet er et fremmedelement og en anakronisme i en slik tenkning.
Men når det er sagt; ikke kødd med kongen vår. For selv om vi er prinsipielle republikanere, anerkjenner og forsvarer vi en rettskaffen konge mot tåpelige angrep.