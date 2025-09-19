Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.



Denne avisa er dypt republikansk. Vi tror ikke på nedarvede rettigheter og privilegier, men på idealet om like muligheter for alle. Det er vårt grunnleggende samfunnssyn. Monarkiet er et fremmedelement og en anakronisme i en slik tenkning.

Men når det er sagt; ikke kødd med kongen vår. For selv om vi er prinsipielle republikanere, anerkjenner og forsvarer vi en rettskaffen konge mot tåpelige angrep.