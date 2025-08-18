I ly av toppmøtet fester Trump grepet om statsmakta

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Skuldrene er høye før toppmøtet mandag kveld i Washington D.C, der USAs president Donald Trump møter Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og flere europeiske ledere.

I møtet noen dager før, mellom Russlands president Vladimir Putin og Trump i Alaska, krevde Putin at Ukraina må gi fra seg regionene Donetsk og Luhansk, at Krym anerkjennes som russisk, Ukraina holdes utenfor Nato, sanksjoner heves. Innad i Ukraina vil Russland at russisk skal anerkjennes som offisielt språk og at den russisk-ortodokse kirken, kjent for tette bånd med det russiske militæret, får fri tilgang. Til gjengjeld vil Russland … stoppe angrepene. Altså midlertidig.