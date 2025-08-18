President Donald Trump (USA) og Vladimir Putin (Russland) møttes i Alaska fredag.
Kevin Lamarque / Reuters / NTB
Kommentar
I ly av toppmøtet fester Trump grepet om statsmakta
Samtidig som Donald Trump prøver å presse Ukraina til å avgi landområder, angriper han på hjemmebane.
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.
Skuldrene er høye før toppmøtet mandag kveld i Washington D.C,
der USAs president Donald Trump møter Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og
flere europeiske ledere.
I møtet noen dager før, mellom Russlands president Vladimir Putin og Trump i Alaska, krevde Putin at Ukraina må gi fra seg regionene Donetsk og Luhansk, at Krym
anerkjennes som russisk, Ukraina holdes utenfor Nato, sanksjoner heves. Innad i
Ukraina vil Russland at russisk skal anerkjennes som offisielt språk og at den russisk-ortodokse
kirken, kjent for tette bånd med det russiske militæret, får fri tilgang. Til
gjengjeld vil Russland … stoppe angrepene. Altså midlertidig.