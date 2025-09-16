Charlie Kirk, leder for Turing Point USA snakket flere ganger på Trumps valgkamparrangementer.

Kommentar

Hvorfor snakker hele Norge om et drap i USA?

Det tragiske drapet på ytre høyre-aktivisten Charlie Kirk bør ikke dominere norsk offentlighet. Framover bør vi rette blikket andre veier.

Cornelia Kristiansen
Kommentator
Publisert

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Først: Beklager om jeg nå bidrar til problemet jeg nevnte i ingressen. Jeg ser ironien. 

Dette blir uansett ikke kommentaren som skal gjøre ende på alle kommentarer om Charlie Kirk eller USA generelt. Men det er heller ikke poenget mitt.

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

kulturkrig kommentar cornelia kristiansen charlie kirk usa utenriks sosiale medier
Powered by Labrador CMS