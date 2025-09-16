Charlie Kirk, leder for Turing Point USA snakket flere ganger på Trumps valgkamparrangementer.
FOTO: Alex Brandon / AP / NTB
Hvorfor snakker hele Norge om et drap i USA?
Det tragiske drapet på ytre høyre-aktivisten Charlie Kirk bør ikke dominere norsk offentlighet. Framover bør vi rette blikket andre veier.
Først:
Beklager om jeg nå bidrar til problemet jeg nevnte i ingressen. Jeg ser ironien.
Dette blir uansett ikke kommentaren som skal gjøre ende på
alle kommentarer om Charlie Kirk
eller USA generelt. Men det er heller ikke poenget mitt.