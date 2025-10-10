Hvorfor finansierer vi fascisme?

Tesla er Elon Musks store melkeku. Hver nye Tesla-kunde bidrar til å styrke hans økonomiske muskler, som han på ekstremt effektivt vis har omgjort til makt over både media og politikk, skriver Eivind Trædal. FOTO: Allison Robbert / NTB

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.



Hvis en utenlandsk oligark satte i gang en pengeinnsamling for å kunne undergrave demokratier, spre rasisme, konspirasjonsteorier og hat mot svake grupper, fjerne 25 prosent av all bistand og nødhjelp i verden og oppfordre til borgerkrig i Europa, ville du da åpnet lommeboka? Nei, selvfølgelig ikke, eller hva? Vel, det er det du gjør nå om du kjøper en Tesla.

Denne uka kunne Associated press bringe grufulle historier fra Myanmar. En gråtende mann klamrer seg til den livløse kroppen til sin to år gamle sønn, som er død av sult og diaré. Mannens navn er Mohamed Taher, og han tilhører det forfulgte Rohingya-folket, som har blitt tvunget til å leve i tarvelige fengselslignende leirer. FN anslår at 40 prosent av befolkningen i Myanmar trenger humanitær hjelp. Brorparten har kommet fra USA. Men i vinter ble denne støtten kuttet med et pennestrøk. Mannen som holdt pennen var Elon Musk, den gang leder for det mislykkede DOGE-prosjektet, som breialt lovte å «kjøre USAID gjennom en flishugger». Som sagt, så gjort. Dermed falt bunnen ut av både global nødhjelp og bistand.

Det er ytterst pinlig at nordmenn fortsetter å fylle lommene til denne fascistiske oligarken.

Nå har Norge heldigvis ikke fått en regjering som er innstilt på å svinge øksa over norsk bistand, men det er vanskelig å fylle det gapende hullet Trump-administrasjonen har skapt. Det blir ikke bedre av at andre land også har kuttet i bistanden. En studie publisert i The Lancet i juni anslo at USAs kutt i bistand og nødhjelp alene kan resultere i mer enn 14 millioner dødsfall innen 2030, inkludert mer enn 4,5 millioner barn. Det er vanskelig å finne noe eksempel i historien på at én mann har forårsaket så mye død og lidelse gjennom én beslutning. Elon Musks nedleggelse av USAID går med kirurgisk presisjon ut over verdens fattigste og mest sårbare mennesker.

Musk er ikke fornøyd med å ha gjennomført denne svimlende brutaliteten. Han ser helst at resten av den vestlige verden følger Trumps eksempel. Han har fortsatt sin kampanje for å så splid og hjelpe høyreradikale krefter i Europa. Hver dag stiller han sin ekstremisme til skue på Twitter, som han har omgjort til et høyreradikalt ekkokammer. Der gjentas de samme giftige løgnene: Europa er på sammenbruddets rand, borgerkrig er uunngåelig, masseimmigrasjonen vil bli vår undergang, den jødiske milliardæren George Soros står bak det hele, og så videre, og så videre. Man kan nesten få inntrykk av at Musk har blitt et offer for det radikale ekkokammeret han selv har bygd opp.

Tech-oligarkene har vokst frem som noen av de fremste fiendene av frie demokratiske samfunn i vesten, skikkelser som Peter Thiel og Marc Andreesen har blitt sentrale premissleverandører og aktører i MAGA-bevegelsen. Det spesielle med Elon Musks er i hvor stor grad vi nordmenn sponser hans herjing med verdens fattige og med demokratiene i vesten. Få land kjøper så mange Teslaer som oss, og skattebetalerne tar en stor del av regninga gjennom rause elbil-støtteordninger. I tillegg investerer vi i Tesla gjennom oljefondet.

Tesla er Elon Musks store melkeku, som blant annet gjorde det mulig for ham å kjøpe Twitter. For noen uker siden lanserte Tesla-styret en ny kompensasjonspakke til en mulig verdi av 1000 milliarder kroner til Musk. Hver nye Tesla-kunde bidrar til å styrke hans økonomiske muskler, som han på ekstremt effektivt vis har omgjort til makt over både media og politikk. Kjøper du en ny Tesla, gir du et stort økonomisk bidrag til hans ekstreme agenda.

Etter den famøse hitlerhilsen-episoden i vinter var det tegn til nedgang i Tesla-salget i flere land. Men i Norge går salget av Tesla så det griner. Forbi meg på gata kjører daglig biler som trolig er kjøpt etter at mannen bak merkevaren strakk armen i været. Tusenvis av nordmenn har tydeligvis tatt et stort forbrukervalg uten å bry seg så mye om hvem de sponser, og hvilke krefter de støtter opp under.

Det er ikke alltid like lett å være en bevisst forbruker, men akkurat her bør det være veldig enkelt. Vi snakker om den største investeringen de fleste nordmenn gjør ved siden av boligen, og vi snakker også om et bilmerke som er uløselig knyttet til én manns rikdom og makt. Og denne mannen er altså en av de farligste skikkelsene i vesten akkurat nå.

Selv har jeg gjort et lite offer for å markere min motstand. Jeg sletta twitter-kontoen der jeg har delt omtrent alle tankene mine i årevis, og migrerte til andre plattformer. Det var i grunn forbløffende lett, og jeg har ikke savnet det en dag siden. Det er grenser for hvor morsomt det er å bli pepret med aggressive meldinger fra Groyper_88 og VikingWarrior eller lignende på daglig basis. For min del handlet det også om å ikke fortsette å støtte opp under det som i praksis hadde blitt en høyreekstrem propagandakanal.

Det bør heller ikke være noe stort offer for den jevne nordmann å velge seg andre bilmerker enn Tesla. Jeg er over gjennomsnittet miljøengasjert, og jeg ser på overgangen til elbil som et positivt og viktig bidrag til å kutte klimautslipp. Men hvis prisen for et klimatiltak er fremveksten av global fascisme, bør de kanskje revurderes.

Heldigvis finnes det mange gode alternativer til Tesla på markedet. Man trenger heller ikke kjøpe kinesisk om man også misliker Xis diktatur (og det er et jo all grunn til å gjøre). Jeg kan til og med bringe det glade budskap at svært mange nordmenn kan klare seg uten å eie bil! Det finnes altså ingen særlig gode unnskyldninger for å sponse Elon Musk.

Derfor er det ytterst pinlig og provoserende at nordmenn fortsetter å fylle lommene til denne fascistiske oligarken.

