Hvor mye koster det å kjøpe seg innflytelse?

Kristelig Folkeparti og leder Dag Inge Ulstein har fått pengestøtte fra mange velstående nordmenn i år. Nå står kampen mot formuesskatt høyt på partiets agenda. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

På høyresiden snakker man gjerne om at LOs pengestøtte til Arbeiderpartiet og, i litt mindre grad, resten av venstresiden er et demokratisk problem. De tette historiske båndene mellom fagbevegelse og arbeiderbevegelsens parti glemmes beleilig når høyresiden vil svekke sine politiske motstandere.

Det borgerlige politikere snakker mindre om, er de store bidragene fra næringsliv og velstående nordmenn til borgerlig side. Nå er omfanget av slik støtte i ferd med å bli så stort at vi nærmer oss amerikanske tilstander, der pengemakten har direkte innflytelse over politikken.

Gavene kommer med en pris: Giveren vil ha noe tilbake.

I fjor dro partiene samlet inn 127 millioner kroner i støtte fra ulike aktører, viser tall fra SSB, gjengitt i DN. Det er mye i et mellomvalgår, og burde utløse en tverrpolitisk debatt om pengenes påvirkning på politikken.

Kommersielle selskaper bidro mest, med hele 39 millioner kroner samlet. Høyre fikk mest penger, med 35,5 millioner kroner i totalt bidrag. Fremskrittspartiet fikk totalt 24,4 millioner kroner, mens Arbeiderpartiet samlet fikk bidrag på 21,9 millioner kroner i 2024.

Frp fikk det største enkeltbidraget på 10 millioner, fra selskapet Kistefos AS som eies av forretningsmann Christen Sveaas. Selskapet bidro også med 5 millioner kroner til Høyre. LOs bidrag til Arbeiderpartiet var på sin side 9 millioner kroner.

Gavene kommer med en pris: Giveren vil ha noe tilbake. Det gjelder også LOs støtte. Men i motsetning til når én rik person bestemmer seg for å gi penger til et parti, er LOs bidrag demokratisk fattet i en organisasjon med over 1 million medlemmer. Det gir selvsagt en helt annen legitimitet enn når et enkeltindivid eller et kommersielt selskap bestemmer seg for å bidra.

Mange av høyresidens støttespillere er aktive motstandere av formuesskatten. Et kutt her vil gagne mange av landets rikeste. Regnestykket gjør det lett å forsvare rause pengegaver til høyresiden.

Det er legitimt å påvirke politisk. Men når pengegavene bidrar til at høyresidens partier angriper skattenivået med stadig økende intensitet, nærmer vi oss en grense. Tilfellet KrF er illustrerende: Partiet har fått millioner i valgkampstøtte i år – og har samtidig løftet kampen mot formuesskatten på «arbeidende kapital» høyt på agendaen.

Ingen har gjort noe ulovlig – og nettopp det er problemet. Det må settes et tak for pengestøtte til partiene. Vi kan ikke tillate at pengesterke aktører kjøper seg politisk innflytelse.

