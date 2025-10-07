Hvor går Demokratene?

Sosialisten Zohran Mamdanis er demokratenes ordførerkandidat i New York. Er han et tegn på at partiet går tydelig mot venstre, spør Hilde Restad. FOTO: Michael M. Santiago / NTB

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.



Som jeg har skrevet mye om, blant annet i min bok «Det amerikanske paradokset», er den såkalte «polariseringen» i USA ikke polarisering i det hele tatt, men heller radikalisering: republikanerne har gått fra konservatisme til høyreradikalisme. Denne radikaliseringen tok særlig fart etter at Barack Obama ble valgt som USAs første ikke-hvite president. Den påfølgende «Tea Party»-bevegelsen som vokste fram på høyresiden rettet tunge skyts mot Obama, men siktet også på den gamle republikanske eliten, som de synes var blitt for korrupt og moderat.

Tea Party-bevegelsen ble grobunnen for MAGA-bevegelsen. Med Trumps hjelp er nå det gamle, konservative republikanske partiet borte, og i dets sted har vi nå et MAGA-fisert høyreradikalt, autoritært parti.

Kommer vi til å se en «motradikalisering» på ytre venstre?

Demokratene har i kontrast forblitt et sentrum-venstre parti. Hvorfor det? Det er særlig ett trekk som skiller de to partiene fra hverandre: Det demokratiske partiet er et mye mer mangfoldig parti enn det republikanske. I tillegg har republikanernes radikalisering åpnet opp muligheter i sentrum for demokratiske kandidater som nå kan vinne valgdistrikter tidligere forbeholdt moderate republikanere, som forsterker sentrums-orienteringen og motvirker polarisering mot venstre. Men dette kan nå være i endring.

Annonse

De som kjenner sin historie, vet at en av de store konsekvensene av borgerrettighetsæraen var at Det demokratiske partiet, på grunn av sin støtte til borgerrettighetsbevegelsen, mistet sine hvite, konservative sørstatsvelgere til Republikanerne. Samtidig plukket Demokratene opp svarte velgere (som nå kunne bruke stemmeretten sin i sørstatene etter at Valgloven av 1965 ble vedtatt).

1965 var også året USA liberaliserte sin innvandringslovgivning, noe som har ført til at en drastisk mer mangfoldig befolkning med særlig stor innvandring fra Latin-Amerika og Asia. Dette har politiske konsekvenser. Der andelen registrerte hvite velgere i 1980 var 85 prosent, var den i 2023 nede på 67 prosent. Det republikanske partiet hadde i 2023 hele 79 prosent hvite velgere, mens demokratene kun hadde 56 prosent. Altså består Demokratene nå av rundt 44 prosent minoritetsvelgere, mens Republikanerne kun har rundt 20 prosent.

Resultatet av dette er at Det demokratiske partiet er en til dels uregjerlig koalisjon – meget mangfoldig både ideologisk og kulturelt – som dermed hele tiden må forhandle mellom ulike grupper. De litt mer verdikonservative, kristne eldre svarte velgere må samarbeide med de venstrevridde progressive, som må samarbeide med katolske og til dels konservative latinamerikanere, og fattige må samarbeide med rike velgere. Resultatet er til dels kaotisk og motstridig – demokratene er ikke alltid enige med seg selv. Dette har fram til nå motvirket en ensidig dragning mot venstre.

Republikanernes radikalisering har videre overlatt det politiske sentrum til Demokratene. I mellomvalget i 2018 (det første etter at Trump vant i 2016) vant en rekke moderate demokrater vippedistrikter som tidligere ville ha gått til republikanere. Ett eksempel er Abigail Spanberger, som vant et distrikt i Virginia Trump tok i 2016. I 2025 stiller Spanberger som Demokratenes guvernørkandidat i Virginia. Hun leder i meningsmålingene og forventes å vinne. I den viktige vippestaten Michigan har moderate Elissa Slotkin vunnet vanskelige valg først til Representantenes hus og nå sist, i 2024, til Senatet. Både Slotkin og Spanberger nevnes som mulige moderate presidentkandidater i 2028.

Annonse

Som jeg skriver om i min nye bok «USA: En nekrolog?», kan det være dette nå er i endring. For hva er egentlig de langsiktige konsekvensene for Demokratene av Det republikanske partiets radikalisering? Kommer vi til å se en «motradikalisering» på ytre venstre?

Demokratenes venstrefløy (de som identifiserer seg som «progressive») er jo åpenbart i vekst. Siden Bernie Sanders gjorde det overraskende bra mot Hillary Clinton i 2016, har han brukt sin økende innflytelse til å rekruttere en ny generasjon yngre, venstrevridde kandidater. Særlig kjent er Alexandria Ocasio-Cortez (AOC). Der den demokratiske partieliten var skeptisk til sosialisten Zohran Mamdanis ordførerkandidatur i New York våren 2025, fikk han offentlig støtte fra Sanders og AOC. Mamdani vant overraskende nominasjonen etter å ha beseiret to andre kandidater støttet av partieliten, inkludert partifar Bill Clinton. Nå ser det ut til at partiledelsen må bite i det sure eplet og støtte Mamdani likevel.

I nominasjonsvalget i 2020 kunne velgere stemme på to progressive presidentkandidater (Sanders og Elizabeth Warren). Men partiet samlet seg likevel bak en moderat kandidat – Joe Biden – hvis styrke var hans støtte blant svarte, særlig eldre, velgere, som gjerne er noe mer konservative (særlig i verdispørsmål). Svarte velgere er en av partiets kjernegrupper, og meget viktig i nominasjonsprosessen. Her så vi altså et eksempel på at Demokratenes blandede velgermasse trakk partiet mot sentrum – det motsatte av hva som skjedde med Republikanerne i 2016. Likeså i 2024, der moderate Kamala Harris tok over stafettpinnen fra Biden.

Men kanskje er det to faktorer som kommer til å trekke partiet lenger mot venstre fremover: generasjonsskifte og det ekstremismeforskere kaller «motradikalisering», altså at jo mer radikalt Det republikanske partiet blir, jo sterkere blir motreaksjonen på venstresiden. Meningsmålinger viser at yngre velgere befinner seg langt til venstre for foreldre- og besteforeldregenerasjonen når det kommer til miljøvern, gratis høyere utdanning, sletting av studiegjeld, sosiale velferdsordninger og syn på mangfold. Dette ser vi også i Israel/Palestina-konflikten, der demokrater i økende grad er mye mer propalestinske og kritiske til Israel enn det resten av USA er, en forskjell som styrker seg jo yngre og lenger ut på venstresiden de befinner seg.

Annonse

Dersom disse holdningene vedvarer (og ikke modererer seg ved aldring), er det grunn til å forvente mer progressive politikere og presidentkandidater fremover. Ikke minst ser vi at det er mange på venstresiden som er lei av partiledelsens veike tilsvar til Trump II-regimet, noe som nok bidro til at demokratene i Kongressen i forrige uke ikke gikk med på et budsjettforlik med republikanerne, og føderalstaten stengte ned.

Kanskje er det nå duket for et Tea Party-opprør fra venstresiden?

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!