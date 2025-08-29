Hverdagene er fortsatt viktigst, Glimt

Fredrik Bjørkan og Ulrik Saltnes gratulerer hverandre etter at plassen i Mesterligaen ble sikret i Klagenfurt. De har vært med på hele den historiske reisen siden de var unggutter. FOTO: Terje Pedersen / NTB

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

De kløp seg i armen, mange av spillerne, da storklubbene fra øverste hylle tikket inn som Bodø/Glimts kommende motstandere i Mesterligaen. Maken til internasjonal meny har ingen norske lag vært i nærheten av. Lørdag kommer også kampdatoene slik at Glimt-supporterne kan starte fighten om de få plassene på Aspmyra og telle opp sparepengene foran nye reiser til Europa.

Men Bodø/Glimts neste motstandere er verken Manchester City eller Borussia Dortmund. Neste motstandere heter Sandefjord og Kristiansund og tilhører den hverdagen Glimt fortsatt er en del av. For å få spille mesterliga fra Norge må man først vinne Eliteserien. Da gjelder det å holde det mentale fokuset på riktig plass. Så langt tyder alt på at Glimt klarer det.