Hva skjer om mange nok tror at norske myndigheter lyver?

Fikk du med deg den falske historien om Nitelva, som gikk sin seiersgang på Facebook? Dagbladet omtalte saken nylig, og fortalte om et nyopprettet, falskt nettsted, som med manipulerte videoer og fabrikkerte laboratorierapporter spredte påstander om at elva var sterkt forurenset med tungtvann, og at dette kunne true drikkevannet i Oslo-området.

Historien ble raskt avkreftet av redaktørstyrte medier og fagmiljøer. Eksperter mener kampanjen bar preg av en koordinert utenlandsk påvirkningsoperasjon. Målet var ikke primært å spre en løgn, men å forsterke tvilen om myndighetenes evne og vilje til å beskytte befolkningen.

Norge står foran et stortingsvalg. Erfaringer fra andre land viser at valg er høysesong for desinformasjonskampanjer.

Formålet med slike kampanjer er vanligvis å nøre opp under eksisterende konfliktlinjer og eksisterende polarisering, og gjøre det vanskeligere å enes om et felles faktagrunnlag. Hadde du en mistanke om at myndighetene ikke aner hva de holder på med? At myndighetene ikke bryr seg, ikke vil folk vel, at de lyver og dekker til?

Slike fortellinger spres som ild i tørt gress. De illegitime nettverkene, aktørene, botene, falske og anonyme kontoene bidrar – og det samme gjør personene som deler, fordi hen får bekreftet sin mistanke om at myndighetene ikke er til å stole på.

Polarisering gir gode kår for falske nyheter og desinformasjon som gjør det vanskelig å enes om en felles virkelighet. Det blir krevende å utvikle politikk og løsninger, det fører til usikkerhet om hva som faktisk er sant og ikke – og over tid politisk likegyldighet eller hyperpolitikk; at alt blir tolket inn i en politisk kontekst. Begge deler gir svekket tillit.

Norges geopolitiske rivaler ønsker en norsk befolkning uten tillit til norske myndigheter. Når folk har tillit til mediene, kan det føre til at de stoler mer på informasjonen de får fra myndighetene, og vice versa. Tall fra Medieundersøkelsen 2025 viser at blant unge, det vil si de under 25 år, så har hele 20 prosent lav eller ingen tillit til redaktørstyrte medier. Blant unge menn er andelen hele 28 prosent. Det er ganske mange mennesker.

Vi lever i en hybrid krig, altså en form for konflikt der aktører med hensikt bruker informasjon som et våpen for å påvirke, skade eller svekke en motstanders evne til å orientere seg og fatte beslutninger. På sosiale medier ønsker slike aktører å være både bensin, fille, flaske og fyrstikk. Fordi en befolkning uten tillit til egne myndigheter er en ideell situasjon for aktører som ønsker å splitte befolkningen og dermed skape grobunn for å dreie den norske, politiske ånden i mer antivestlig retning. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har advart om at sametingsvalget i september kan bli utnyttet av fremmede makter til å spre desinformasjon og polarisere den offentlige samtalen.

Det kompliserte spørsmålet er likevel dette: Hva skal myndighetene gjøre for å opprettholde den høye tilliten de tradisjonelt har hatt?

EU-lovgivningen Digital Services Act (DSA) pålegger store plattformer å fjerne ulovlig innhold raskt, være mer åpen om algoritmer og modereringspraksis, og gi brukere klagerett hvis innhold blir fjernet. Før sommerferien la den norske regjeringen fram sin nasjonale strategi mot desinformasjon. Målet er å styrke befolkningens motstandskraft, samordne innsatsen mellom ulike aktører, og avklare roller og ansvar. Den skal både se på forebygging, varsling og håndtering av desinformasjon, og vurdere hvordan sivilsamfunnet, mediene og forskningsmiljøer kan bidra. Regjeringen vil ansvarliggjøre sosiale medier, og vil blant annet sikre en rask innføring av DSA. Strategien er del av en bredere satsing på samfunnssikkerhet, der digital sikkerhet og informasjonsberedskap er pekt ut som prioriterte områder.

Dette er krevende politiske øvelser: Hvor går grensen mellom legitim ytring og desinformasjon? Skal staten tegne den grensen? Om ikke, hvem skal i så fall avgjøre? Hvordan vil redaktørstyrte medier bli omfattet – skal staten kunne forlange å endre innhold i redaktørstyrte medier fordi de mener det er feil?

Debatten har gått høyt, blant annet mellom nisjenettavisen Subjekts redaktør Danby Choi og seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Paul M.H. Buvarp. Choi har advart mot at loven kan bli et verktøy for statlig overstyring av fri meningsutveksling. Han frykter at trusselen om store bøter vil gjøre at medieplattformene vil fjerne mer innhold enn loven krever, og dermed skape en «nedkjølende effekt» på ytringsfriheten. Buvarp mener desinformasjon er en reell og alvorlig trussel mot demokratiet. Og at EU-loven er et legitimt virkemiddel, rettet mot innhold som allerede er ulovlig, og med innebygde rettssikkerhetsgarantier.

Debatten mellom Choi og Buvarp viser også litt av hva som er problemet: Tilliten til avsenderen er avgjørende for hvilken informasjon vi tror på. Folk som ikke stoler på myndighetene, vil heller ikke stole på myndighetenes strategi mot desinformasjon – uansett hvor faglig solid den er.

Mange finner et identitetsmessig fellesskap i sin motstand mot noe, enten det er myndighetene eller de redaktørstyrte mediene. Dermed blir person og gruppetilhørighet viktigere enn sak og argumenter. Når kampen mot desinformasjon i hovedsak kommuniseres fra regjeringen og offentlige institusjoner, risikerer man å forsterke et allerede skarpt skille mellom de som har høy tillit til staten, og de som ikke har det.

Derfor er det avgjørende at arbeidet mot desinformasjon ikke blir oppfattet som ensidig myndighetsstyrt. For aktører og miljøer som har lav tillit til myndighetene, kan en strategi som fremstår som styrt fra staten tolkes som et forsøk på å kontrollere narrativet. Da risikerer man at selve mottiltakene blir en del av problemet. For å lykkes må strategien gi reell plass til uavhengige aktører med høy troverdighet i ulike deler av befolkningen – og være åpen om både mål, metode og begrensninger.

Regjeringens kommende strategi er et viktig skritt, men arbeidet må utføres av et bredt spekter av aktører: uavhengige forskningsmiljøer, sivilsamfunnsorganisasjoner, redaktørforeningen, journalistlaget, forfatterforeningene, mediebedrifter og andre miljøer med høy tillit i ulike deler av befolkningen må involveres.

Propaganda er en ensidig fremstilling for å skape et «oss mot dem», og må skilles fra desinformasjon- bevisst fabrikasjon av usannheter som kan forsterke propaganda eller for å skape forvirring, svekke tillit eller fremkalle apati. Den grensegangen må vi alle kjenne til. Et opplyst ordskifte med takhøyde for store ideologiske forskjeller er selve livsnerven i demokratiet. Men vi må samtidig kunne kalle en spade for en spade, og gi tydelig beskjed når noen sprer bevisste løgner eller ukritisk viderefører propaganda fra andre aktører som ikke vil oss vel.

Mister vi evnen til å skille løgn fra sannhet, mister vi også evnen til å styre vårt eget samfunn – og da har de som vil undergrave oss, allerede vunnet.

