Hva nå, Trygve?

Det gikk skikkelig dårlig for Senterpartiet i valget. Den veien høna sparker, om vi skal holde oss til lingoen. Og det skal vi kanskje akkurat nå: Senterpartiet er helt nede på grunnfjellet, altså velgere i og rundt primærnæringene. 223.000 velgere forsvant fra forrige valg. 13,6 prosent ble til 5,6, og stortingsgruppa krympet med 19 mandater, ned til ni.

Et dårlig valgresultat var ventet. Men dette ble enda dårligere. Nå er Senterpartiet tilbake omtrent akkurat der partiet befant seg da Trygve Slagsvold Vedum overtok for 11 år siden: Med brukket rygg etter et regjeringssamarbeid med rødgrønt tilsnitt. Den store forskjellen er nettopp Vedum selv: Den gangen var han redningsmannen, han som kom inn med entusiasme og optimisme. Det skulle gi voldsom suksess på litt sikt, en suksess det er vanskelig å se for seg uten Vedum ved roret.