I ferien har jeg lagt merke til at jeg bruker KI-chatboten min stadig oftere. Hvor er nærmeste dagligvarebutikk og hva er åpningstidene? Hvilken turrute vil du anbefale? Responsen er lynrask og stort sett får jeg gode svar.

Jeg er ikke alene. Stadig flere ser nytten av å få litt hjelp av kunstig intelligens, og ikke bare når man er på ferie. Det gjelder enten man er student, saksbehandler i offentlig sektor eller jobber i næringslivet.

ChatGPT dominerer klart. Fra oktober 2024 til mars 2025 økte antall månedlige aktive brukere i EU fra 11,2 millioner til 41,3 millioner, nesten en firedobling på seks måneder.

Ingen etiske retningslinjer setter grenser for Grok.

KI-chatboter reflekterer instruksene de har fått og dataene de er trent på, og kan derfor både gjøre faktiske feil og gi villedende informasjon. Nylig var Elon Musks KI-chatbot, Grok i hardt vær. Den er laget av xAI selskapet Elon Musk lanserte i 2023, og ble lansert som alternativ til Googles Gemini og Open AIs ChatGPT.

Det er ingen etiske retningslinjer som setter grenser for Grok. I en oppdatering tidlig i juli ble Grok instruert til å være mer kritisk til etablerte medier og tillate politisk ukorrekte standpunkt.

Kort tid etter kom Grok med en rekke anti-semittiske kommentarer, og svarte for eksempel at «Adolf Hitler, uten tvil» ville være best til å håndtere påstått «anti-hvitt hat».

Elon Musks selskap xAI har forsikret at de har fjernet innleggene og at de vil innføre flere tiltak for å forhindre at Grok publiserer hatprat eller lignende upassende uttalelser i fremtiden.

Grok er instruert til å være sarkastisk, vittig og direkte. En Inspirasjon skal ha vært science fiction- klassikeren «the Hitchhiker’s guide to the Galaxy» av Douglas Adams, der en guide hjelper romfarere med alt mulig rart, ofte med et skråblikk og glimt i øyet. Men for en språkmodell kan et forsøk på å være vågal fort ende som respektløshet. Ufiltrert og rebelsk kan bikke over til å bli løgnaktig.

Grok henter sanntidsdata fra brukerne av X når den skal svare.

Grok er direkte koblet til Musks sosiale medier-plattform X. Hvis brukere lurer på noe eller vil faktasjekke, kan de spørre Grok, og lenke direkte til en post de vil ha sjekket. Dette har vært en mulighet siden mars i år, og bruken av Grok har økt kraftig. I løpet av en uke fra 5. juni til 12. juni ble Grok spurt 2,3 millioner ganger av brukere av X, ifølge Al Jazeera.

Så enkelt! Men svarene er slett ikke alltid til å stole på. Istedenfor en reell faktasjekk, er det en fare for at svarene reproduserer desinformasjon og falske nyheter. Det skjer blant annet fordi Grok henter sanntidsdata fra brukerne av X når den skal svare.

Etter at Musk kjøpte Twitter i 2022 og gjorde det om til X, har han kuttet ned på innholdsmoderasjon og faktasjekking, noe som har ført til at rasisme, hat, konspirasjonsteorier og desinformasjon florerer.

I arbeidet med denne teksten, har jeg lent meg kraftig på pålitelige kilder som Al Jazeera, Reuters, The Guardian og Politico, og norske kvalitetsmedier som Klassekampen, Aftenposten og Dagsavisen. Det er artikler skrevet av dyktige journalister av kjøtt og blod som fortsatt jobber gravende og kritisk, og faktasjekker opplysningene sine.

Disse jobbene utfordres nå kraftig av kunstig intelligens, men ville ironisk nok også være det beste forsvaret mot desinformasjon og polarisering. Den uavhengige journalistikken er truet, men er samtidig en helt nødvendig del av løsningen.

Nobelprisvinner og journalist Maria Ressa har nylig advart kraftig mot økende autoritære tendenser. Hun mener USA befinner seg ved et veiskille, og at det som skjer der vil påvirke hele verden. Ressa retter samtidig søkelyset mot sosiale medier og teknologien bak kunstig intelligens som utnyttes til å spre frykt og løgn, og som truer den felles virkeligheten demokratiet er tuftet på.

EU har kalt inn Musk på teppet etter Nazi-svarene til Grok. Det kan de gjøre takket være en helt ny lov, Digital Services Act, eller forordningen om digitale tjenester som den heter på norsk. Her regnes X som en stor plattform som dermed kan kalles inn av kommisjonen, og kan stilles til ansvar.

I beste fall makter EUs regulering å sette ned noen nye grenseposter. Samtidig installeres Grok i Teslas biler. Bare kort tid etter at Grok hyllet Hitler ble det også kjent at det amerikanske forsvarsdepartementet har tegnet en stor kontrakt for å ta i bruk Grok. «What could possibly og wrong when integrating this into our national security?» kommenterte senator Elizabeth Warren syrlig på plattformen Bluesky.

Nei, hva i all verden kan gå galt?