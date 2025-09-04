Høyre mislykkes med strategien

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.





Jonas Gahr Støre har gode muligheter til å kunne fortsette som statsminister. Høyre ligger an til å gå på en kjempesmell. Dette er i to setninger essensen i Opinions ferske meningsmåling, uført på oppdrag fra Dagsavisen og FriFagbevegelse.

Partibarometeret viser klart rødgrønt flertall. Arbeiderpartiet går fram 2,8 prosentpoeng fra forrige måling og får 27,5 prosent. Høyre har tapt 4,9 prosent på to uker og må nøye seg med en oppslutning på 13,1 prosent. Dette er den dårligste målingen for Høyre siden 2009. Og det er milelangt unna toppnoteringen på 36,9 fra mars 2023.