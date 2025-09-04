Jonas Gahr Støre kaprer flere velgere. Erna Solberg og Sylvi Listhaug taper på borgerkrigen, Erna taper mest.
Foto: Ole Martin Wold, NTB
Kommentar
Høyre mislykkes med strategien
Erna Solbergs angrep på Sylvi Listhaug virker mot sin hensikt.
Jonas Gahr
Støre har gode muligheter til å kunne fortsette som statsminister. Høyre ligger
an til å gå på en kjempesmell. Dette er i to setninger essensen i Opinions
ferske meningsmåling, uført på oppdrag fra Dagsavisen og FriFagbevegelse.
Partibarometeret
viser klart rødgrønt flertall. Arbeiderpartiet går fram 2,8 prosentpoeng fra forrige
måling og får 27,5 prosent. Høyre har tapt 4,9 prosent på to uker og må nøye
seg med en oppslutning på 13,1 prosent. Dette er den dårligste målingen for Høyre
siden 2009. Og det er milelangt unna toppnoteringen på 36,9 fra mars 2023.