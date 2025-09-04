Jonas Gahr Støre kaprer flere velgere. Erna Solberg og Sylvi Listhaug taper på borgerkrigen, Erna taper mest.

Kommentar

Høyre mislykkes med strategien

Erna Solbergs angrep på Sylvi Listhaug virker mot sin hensikt.

Kjell Werner
Kommentator
Publisert Sist oppdatert

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Jonas Gahr Støre har gode muligheter til å kunne fortsette som statsminister. Høyre ligger an til å gå på en kjempesmell. Dette er i to setninger essensen i Opinions ferske meningsmåling, uført på oppdrag fra Dagsavisen og FriFagbevegelse.

Partibarometeret viser klart rødgrønt flertall. Arbeiderpartiet går fram 2,8 prosentpoeng fra forrige måling og får 27,5 prosent. Høyre har tapt 4,9 prosent på to uker og må nøye seg med en oppslutning på 13,1 prosent. Dette er den dårligste målingen for Høyre siden 2009. Og det er milelangt unna toppnoteringen på 36,9 fra mars 2023.

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

kommentar meningsmålinger erna solberg kjell werner stortingsvalget 2025 jonas gahr støre sylvi listhaug
Powered by Labrador CMS