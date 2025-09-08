Historisk valg med mye nerver

Det jubles etter Arild Hermstads tale på MDGs valgvake på Vulkan i Oslo. Foto: Cornelia Kristiansen

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.



MDG-erne foran scenen på Vulkan jublet som om de hadde vunnet stort da de første resultatene kom litt over ni mandag kveld. Det hadde de nok øvd på, de fleste partier prøver å framstille alle resultater som en suksess. Men jubelen varte ikke så lenge, kort etter var det nervøsitet å spore i ansiktene.

Forhåndsstemmene viste 4,6 prosent av stemmene til MDG og 7 mandater på Stortinget. Langt mindre enn snittet av målingene i september, som viste 6,2 prosent og ni mandater. Men da Arild Hermstad kom opp på scenen halvannen time seinere, var den første skuffelsen svelget og jubelen ektefølt.