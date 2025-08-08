Helt vanlige norske fattigfolk

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

En nå voksen datter forteller fra barndommen: Hun gikk i fjerde klasse eller der omkring, og skulle snart på et karneval, da hun og faren gikk forbi et butikkvindu. Far og datter hadde sett masse prinsessefilmer sammen, og i butikken hadde de «DEN prinsessekjolen».

« … Og jeg snudde meg til pappa og bare: Jeg skal være prinsesse!»