Thomas Seltzer i serien «Den norske fattigdommen».
Foto: Svend Even Hærra / NRK
Kommentar
Helt vanlige norske fattigfolk
En av fem sliter med å få endene til å møtes. I NRKs nye serie «Den norske fattigdommen» ser vi at veien til fattigdom kan være kort
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.
En nå voksen datter forteller fra barndommen:
Hun gikk i fjerde klasse eller der omkring, og skulle snart på et karneval, da
hun og faren gikk forbi et butikkvindu. Far og datter hadde sett masse prinsessefilmer sammen, og i butikken
hadde de «DEN prinsessekjolen».
« … Og jeg
snudde meg til pappa og bare: Jeg skal være prinsesse!»