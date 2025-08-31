Erna Solberg (H) stilte opp i Rikets Roast på VGTV under Arendalsuka for å bli grillet om ektemannens aksjeskandale.
Erna Solberg (H) stilte opp i Rikets Roast på VGTV under Arendalsuka for å bli grillet om ektemannens aksjeskandale.

Kommentar

Helt drøyt for demokratiet

Satire eller spekulativ grovis? Demokratiet blir satt på prøve.

Kathleen Buer
Nyhetsredaktør (perm.)
Publisert

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

«Fuck, marry, kill – Jesus, Gud og Den hellige ånd?» spør programleder Erlend Mørch KrF-leder Dag-Inge Ulstein. Spørsmålet er nok ment å være drøyt – et forsøk på humor. For å se om KrF-lederen er selvhøytidelig. Ulstein svarer rolig. Han forsøker å rasjonalisere, stykke opp elefanten og samtidig unngå å miste ansikt.

Under Arendalsuka stilte Erna Solberg opp i Rikets Roast på VGTV, hvor hun ble grillet om ektemannens aksjeskandale. «Da det stormet som verst stilte du i 17 intervjuer. Fra klokka 08 til 22. Det må være verdensrekord. Din syke jævel. Du liker det. Særlig når du har kontroll», roastet Fredrik Solvang.

