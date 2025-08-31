Helt drøyt for demokratiet

Erna Solberg (H) stilte opp i Rikets Roast på VGTV under Arendalsuka for å bli grillet om ektemannens aksjeskandale. FOTO: Trond R. Teigen / NTB

«Fuck, marry, kill – Jesus, Gud og Den hellige ånd?» spør programleder Erlend Mørch KrF-leder Dag-Inge Ulstein. Spørsmålet er nok ment å være drøyt – et forsøk på humor. For å se om KrF-lederen er selvhøytidelig. Ulstein svarer rolig. Han forsøker å rasjonalisere, stykke opp elefanten og samtidig unngå å miste ansikt.

Under Arendalsuka stilte Erna Solberg opp i Rikets Roast på VGTV, hvor hun ble grillet om ektemannens aksjeskandale. «Da det stormet som verst stilte du i 17 intervjuer. Fra klokka 08 til 22. Det må være verdensrekord. Din syke jævel. Du liker det. Særlig når du har kontroll», roastet Fredrik Solvang.