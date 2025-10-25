Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Landets manglende forberedelser på krigen som skulle komme i 1940, brukes igjen og igjen som bakteppe for at vi ikke skal være uforberedt neste gang. «Aldri mer 9. april» er blitt klebet på Arbeiderpartiet siden 1945, og har urettmessig heftet ved dem som et svik.

«Regjeringen den gangen var paralysert av forvirring, naivitet og risikoaversjon i dette skjebnesvangre døgnet i norsk historie», sa Høyres stortingsmann Peter Frølich under Trontaledebatten i forrige uke og knyttet samtidas politiske motstander til en lite ærerik fortid. Som om det hele var Arbeiderpartiet og statsminister fra 1935 Johan Nygaardsvolds skyld alene.