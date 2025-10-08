Halv seier i Brussel

Næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) er glad for at Norge slippe toll på stål som importeres i EU-landene. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

EU-kommisjonen unntar Norge fra den nye tollsatsen på stål. EU har nemlig svart på Donald Trumps tollkrig, og konklusjonen er 50 prosent toll på stål som importeres. Norge slipper altså unna, takket være EØS-avtalen og den sterke integreringen i EUs indre marked. Men utmeldte Storbritannia rammes hardt. Det har sin pris å ha forlatt det gode selskap i Brussel.

«I lys av den nære og unike integreringen i EUs indre marked, og i henhold til EØS-avtalen, vil ikke eksport fra Norge, Island og Liechtenstein bli ilagt tollkvoter eller satser», skriver EU-kommisjonen i en pressemelding. Forslaget må riktignok godkjennes av Europaparlamentet, Rådet for Den europeiske unionen og Verdens handelsorganisasjon (WTO), men med kommisjonens klare budskap bør dette være grei skuring for Norges del.

Vi er vitne til en trist utvikling der globale kjøreregler og frihandel blir erstattet av handelskrig og tollmurer. USA-president Donald Trump har mye av skylden for at det er proteksjonisme som nå gjelder. Vi er vitne til en vond spiral som går selvforsterkende i gal retning. Små land med åpne økonomier, som Norge, er svært utsatt for negative følger.

EUs nye tollmur vil ramme Storbritannia hardt. 80 prosent av stålet som britene produserer eksporteres nemlig til EU. Og siden Storbritannia har forlatt EU, vil det bli 50 prosent toll på britisk stål inn i EU. Norske bedrifter selger derimot relativt lite stål til EU. For Norge er symbolvirkningen det viktigste.

Vi får krysse fingrene for at EU-kommisjonens positive linje i stålstriden kan skape presedens på et annet stridsområde. EU har nemlig varslet toll på norske ferrolegeringer, som blant annet brukes i stålproduksjon. Slik sett har Norge så langt bare innkassert en halv seier. Den norske produksjonen av ferrolegeringer er nemlig betydelig, og mange norske arbeidsplasser kan være truet. Norge er verdens største produsent av ferrosilisium.

«Norge vil alltid være på innsiden av vårt indre marked», sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen da hun besøkte Norge i april. Det er å håpe at dette også gjelder de norske bedriftene som risikerer EU-toll på ferrolegeringer. Regjeringen må samtidig presse på og argumentere godt for likebehandling av bedriftene som opererer i EU/EØS-området. Her er det ingen automatikk.

EØS-avtalen er god, men den gir ikke de samme mulighetene som et norsk EU-medlemskap. Det bør være et tankekors for noen hver.

