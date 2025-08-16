Haaland-effekten. For City og Norge

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.



Det er valgkamp i Norge, og nesten som vanlig er debatten om norsk idrett fraværende. Sport og idrett er et overskuddsfenomen som alle synes er hyggelig. Det blir vi minnet på denne helgen. Den norske interessen for engelsk fotball er unik, og åpenbart konstant, dyrtid eller ikke.

Under denne ukas partilederdebatt i Arendal, sneiet man innom idretten for showets skyld. Et av de tøvete ja-nei-spørsmålene som kom var om Norge kvalifiserer seg til fotball-VM neste år. Det var det eneste spørsmålet det var partimessig enstemmighet om: Ja!