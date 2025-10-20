Utgiftene går opp mens inntektene svikter. Vendepunktet nærmer seg. Dette er beskjeden fra Finansdepartementet, anført av Jens Stoltenberg.

Gullalderen er snart over

Kuttene i 2026-budsjettet blir bare blåbær å regne mot situasjonen som venter oss om sju-åtte år.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Regjeringen varsler at «vendepunktet for utviklingen i statsfinansene inntreffer tidlig på 2030-tallet». Deretter innledes en lang periode med økende ubalanser.

Dette står svart på hvitt å lese i dokumentene for neste års statsbudsjett. Det går kort og godt mot trangere tider, forutsatt «normal» bruk av oljepenger. Det økonomiske handlingsrommet snevres inn og når et nullpunkt i 2032 eller 2033, slik jeg klarer å lese figurene fra Finansdepartementet.

