Utgiftene går opp mens inntektene svikter. Vendepunktet nærmer seg. Dette er beskjeden fra Finansdepartementet, anført av Jens Stoltenberg.
Foto: Gorm Kallestad, NTB
Kommentar
Gullalderen er snart over
Kuttene i 2026-budsjettet blir bare blåbær å regne mot situasjonen som venter oss om sju-åtte år.
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.
Regjeringen
varsler at «vendepunktet for utviklingen i statsfinansene inntreffer tidlig på
2030-tallet». Deretter innledes en lang periode med økende ubalanser.
Dette står
svart på hvitt å lese i dokumentene for neste års statsbudsjett. Det går kort
og godt mot trangere tider, forutsatt «normal» bruk av oljepenger. Det
økonomiske handlingsrommet snevres inn og når et nullpunkt i 2032 eller 2033,
slik jeg klarer å lese figurene fra Finansdepartementet.