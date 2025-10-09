En fritidsklubb eller kunstgressbane til vil ikke løse ungomdskriminaliteten. Men mangel på fritidsklubb, idrettsplasser og tilstedeværende voksne vil forsterke problemet, skriver Jo Moen Bredeveien.
En fritidsklubb eller kunstgressbane til vil ikke løse ungomdskriminaliteten. Men mangel på fritidsklubb, idrettsplasser og tilstedeværende voksne vil forsterke problemet, skriver Jo Moen Bredeveien.

Granatsjokket

Er det på tide å snakke om norske tilstander nå?

Jo Moen Bredeveien
Mandag smalt en granat på Strømmen i Lillestrøm kommune, mot en lokal restaurant. I forrige uke ble det kastet granater mot en neglesalong på Bislett i Oslo. Granater, altså, kastet av barn og ungdommer. To trettenåringer (!) er anholdt for granatene i Oslo. Guttene som er siktet – og nå løslatt – for Strømmen-angrepet er eldre, men heller ikke de har fylt 20.

Politiet har hatt en hypotese, som ikke er bekreftet, om koblinger i begge angrepene til det svenske nettverket Foxtrot. Fellesnevneren er en annen spektakulær hendelse: En 24-åring ble bortført til Danmark med taxi fra Oslo nylig. Han og flere andre i hans norsk-vietnamesisk storfamilie skal angivelig skylde Foxtrot flere millioner kroner.

