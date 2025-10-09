En fritidsklubb eller kunstgressbane til vil ikke løse ungomdskriminaliteten. Men mangel på fritidsklubb, idrettsplasser og tilstedeværende voksne vil forsterke problemet, skriver Jo Moen Bredeveien.
FOTO: Terje Pedersen / NTB
Kommentar
Granatsjokket
Er det på tide å snakke om norske tilstander nå?
Mandag smalt en granat på Strømmen i Lillestrøm kommune, mot en
lokal restaurant. I forrige uke ble det kastet granater mot en neglesalong på
Bislett i Oslo. Granater, altså, kastet av barn og ungdommer. To trettenåringer
(!) er anholdt for granatene i Oslo. Guttene som er siktet – og nå løslatt –
for Strømmen-angrepet er eldre, men heller ikke de har fylt 20.
Politiet
har hatt en hypotese, som ikke er bekreftet, om koblinger i begge angrepene til
det svenske nettverket Foxtrot. Fellesnevneren er en annen spektakulær
hendelse: En 24-åring ble bortført
til Danmark med taxi fra Oslo nylig. Han og flere andre i hans
norsk-vietnamesisk storfamilie skal angivelig skylde Foxtrot flere millioner
kroner.