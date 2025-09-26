Granater i Oslo

Granatangrepet i Oslo tirsdag har skapt frykt og oppstandelse. Naturlig nok: Når barn er involvert i så dramatiske voldsepisoder, bør alarmklokkene gå. FOTO: Terje Pedersen / NTB

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Tirsdag kveld smalt det i granater på Bislett midt i Oslo. Minst fire mindreårige, hvorav to 13-åringer, skal ha stått bak. Det har skapt frykt og oppstandelse. Naturlig nok: Når barn er involvert i så dramatiske voldsepisoder, bør alarmklokkene gå.

Mange mener at vi nå har fått de fryktede «svenske tilstander» i Norge. I vårt naboland har grov kriminalitet utført av unge mennesker, ofte barn, med innvandrerbakgrunn lenge vært et stort problem. Vi skal selvsagt være på vakt mot en slik utvikling også her, men det er grunn til å lytte til justisminister Astri Aas-Hansen: «I Sverige har dette et omfang som ikke kan sammenlignes med hvordan situasjonen er i Norge», sier hun til NTB.

Barna må møtes og fanges opp der de er.

Problemet må likevel møtes med kraftfulle svar. Politidirektoratet tar initiativ til bedre samarbeid med andre relevante aktører – som Bufdir, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet – i kampen mot ungdomskriminalitet. Det er fornuftig. Barna må møtes og fanges opp der de er.

Det ropes nå om strengere straffer og at vi må senke den kriminelle lavalderen. Når kriminelle bruker 13-åringer til å utføre grove voldshandlinger, er det ikke vanskelig å skjønne baktanken: De er for unge til å straffes. Vi må diskutere flere virkemiddel, og kanskje har også forebyggende straffetiltak for de yngste noe for seg.

Det blir likevel hult når høyresiden går hardt ut og krever kraftigere lut. Granatene gikk av i Oslo. Byen styres av et borgerlig byråd – og det merkes godt i disse dager. Budsjettet for byen ble lagt fram denne uka. Det er vanskelig å se at prioriteringene til byrådet vil bidra til en tryggere by og til bedre oppvekstvilkår for barn og unge.

Bydelene i Oslo, i mange tilfeller førstelinja i velferdsstaten og det forebyggende arbeidet, må spare inn 460 millioner bare til neste år. Det planlegges for kutt for 684 millioner i Osloskolen de neste fire årene, og flere skoler som er vedtatt utbygd blir likevel ikke bygd. Brorparten av disse befinner seg på østkanten.

Slik rammes lokalmiljø i Oslo hardt. Uten nærskoler faller nærmiljøet raskt sammen. Det blir ofte ingen idrettslag eller andre fritidstilbud med lokal forankring, og ingen flater å drive idrett eller andre aktiviteter på. Da blir det vanskelig å ta vare på barn og unge.

Det er grunn til å rope ut mot økende ungdomsvold. Men det låter ganske hult fra en høyreside som gjennom kutt i velferden gjør det enda mye vanskeligere å skape gagns mennesker av så mange unge som mulig.

