Rødt-leder Marie Sneve Martinussen i holmgang med statsminister Jonas Gahr Støre tirsdag.

Kommentar

God tone på rødgrønn side

Jonas Gahr Støre var på bølgelengde med sine venner på Stortinget.

Kjell Werner
Kjell Werner Kommentator
Publisert
Lesetid: 2 min

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Statsministeren er tradisjonelt førstemann ut i trontaledebattens andre dag. Slik var det også i tirsdag. Og som sjef i det største opposisjonspartiet var det Frp-leder Sylvi Listhaug som slapp til med første replikk på ham. Gjengkriminalitet og sløsing er to stikkord for Listhaugs budskap. Ikke overraskende – snarere som forventet.

Mest interessant var det å høre den gode tonen på rødgrønn side. Jeg bet meg spesielt merke i at Rødt-leder Marie Sneve Martinussen fikk to sjeldent klare ja-svar på sine spørsmål. Hun var i utgangspunktet litt stressa over at trontalen bare ga varsel om å «ta vare på små forskjeller». Men hun ble beroliget da statsministeren la vekt på at regjeringen vil jobbe for mindre sosiale og geografiske forskjeller.

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

kommentar jonas gahr støre kjell werner stortinget marie sneve martinussen
Powered by Labrador CMS