God tone på rødgrønn side

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.





Statsministeren er tradisjonelt førstemann ut i trontaledebattens andre dag. Slik var det også i tirsdag. Og som sjef i det største opposisjonspartiet var det Frp-leder Sylvi Listhaug som slapp til med første replikk på ham. Gjengkriminalitet og sløsing er to stikkord for Listhaugs budskap. Ikke overraskende – snarere som forventet.

Mest interessant var det å høre den gode tonen på rødgrønn side. Jeg bet meg spesielt merke i at Rødt-leder Marie Sneve Martinussen fikk to sjeldent klare ja-svar på sine spørsmål. Hun var i utgangspunktet litt stressa over at trontalen bare ga varsel om å «ta vare på små forskjeller». Men hun ble beroliget da statsministeren la vekt på at regjeringen vil jobbe for mindre sosiale og geografiske forskjeller.