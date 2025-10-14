Rødt-leder Marie Sneve Martinussen i holmgang med statsminister Jonas Gahr Støre tirsdag.
Foto: Javad Parsa, NTB
Kommentar
God tone på rødgrønn side
Jonas Gahr Støre var på bølgelengde med sine venner på Stortinget.
Statsministeren er tradisjonelt førstemann ut i
trontaledebattens andre dag. Slik var det også i tirsdag. Og som sjef i det
største opposisjonspartiet var det Frp-leder Sylvi Listhaug som slapp til med
første replikk på ham. Gjengkriminalitet og sløsing er to stikkord for
Listhaugs budskap. Ikke overraskende – snarere som forventet.
Mest interessant var det å høre den gode tonen på rødgrønn
side. Jeg bet meg spesielt merke i at Rødt-leder Marie Sneve Martinussen fikk
to sjeldent klare ja-svar på sine spørsmål. Hun var i utgangspunktet litt stressa over
at trontalen bare ga varsel om å «ta vare på små forskjeller». Men hun ble
beroliget da statsministeren la vekt på at regjeringen vil jobbe for mindre
sosiale og geografiske forskjeller.