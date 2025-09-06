Gi meg alt du har, Oslo. Jeg elsker det!

Dette er Dagsavisens Innfallspalte. Inneholder denne uka dårlig skjult Oslo-skryt.



Når drømmen din hele livet har vært et småbruk minst 10 minutters kjøring fra et annet, kan det kjennes som at du drar i helt feil retning når du flytter til Oslo. Men er du også som meg, ei kjerring som elsker å se smilet sitt speile seg i andres, oppdager du at det kanskje ikke er så galt at det ikke er godt for noe likevel. Da kan tonen man bruker når man sier «Oslo er så fullt av folk!» endre seg fra oppgitt til kjærlig. For Oslo er så fullt av folk!

Da jeg flytta hit lurte jeg på hvordan mitt sosiale liv kom til å bli. Verdens beste kolleger og en håndfull fine studievenner jeg aldri slapp tak i, hadde jeg selvsagt her allerede. Men de har jo også sine folk, for ikke å si barn, og sine måter å ellers bruke fritida si på. Og en ting er sikkert: om jeg ikke får slite ut huet med å kløyve ved, grave i jord og springe etter høns på rømmen, så må jeg treffe folk.