Gå utenom, sa bøygen

Mye spalteplass er brukt denne uka på å diskutere om Jens Stoltenberg kanskje går for langt i omtalen av USAs president Donald Trump i sin nye bok, der Stoltenberg beskriver sine 10 år som sjef i Nato i en brytningstid. Trump kan jo ta det ille opp.

Vi har, som nasjon, selvsagt kastet oss over boka. Vi elsker slike historier om nordmannen som dro ut i verden og vant den. Det er på sett og vis selve den norske urfortellingen: Vikingene. Trygve Lie og etableringen av FN. Gros kvinneregjering som spredte seg ut i verden, og vår rolle i å etablere internasjonale kjøreregler for klimainnsatsen.