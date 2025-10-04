Tegning: Siri Dokken
Kommentar
Gå utenom, sa bøygen
Vi må trolig velge: Skal vi som land og fellesskap fortsatt slåss for det vi tror på, eller skal vi gi etter for makta? Uka som kommer blir en første test.
Mye spalteplass er brukt denne uka på å diskutere om
Jens Stoltenberg kanskje går for langt i omtalen av USAs president Donald Trump
i sin nye bok, der Stoltenberg beskriver sine 10 år som sjef i Nato i en
brytningstid. Trump kan jo ta det ille opp.
Vi har, som nasjon, selvsagt kastet oss over boka. Vi elsker slike historier om nordmannen som dro ut i
verden og vant den. Det er på sett og vis selve den norske urfortellingen:
Vikingene. Trygve Lie og etableringen av FN. Gros kvinneregjering som spredte
seg ut i verden, og vår rolle i å etablere internasjonale kjøreregler for
klimainnsatsen.