Vi har allerede ødelagt en tredjedel av myrene våre. Og en oversikt laget av Norkart viser at det ligger inne en massiv nedbygging av myr i kommunenes arealplaner, skriver Hilde Nagell. FOTO: Gorm Kallestad / NTB

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.



Stormen Amy var heftig, med 150.000 tusen uten strøm og materielle skader i milliardklassen. Mens mange av oss kunne sitte tørre og varme innendørs og se ut på den kraftige vinden og regnet, kjempet sjøfugl en kamp med livet som innsats. Det ble rapportert om at Lomvi hadde blåst ut av kurs og havnet på land. Noen var døde, andre virret avmagrede omkring, ute av stand til å ta til vingene. I likhet med flere andre havfugler trenger Lomvi vannet for å klare å lette. Lomvi, en allerede truet fugleart, var nå virkelig i krise.

I boken «Fugleperspektivet» beskriver biologen Dag Hessen nettopp verden sett fra fuglenes perspektiv. Han starter fortellingen i 1825 og følger fuglene på sine vandringer. Sett fra luften får vi innblikk i hvordan landskapet har endret karakter i disse to hundre årene, og gjort livet vanskeligere for fuglene. Våtmarker har forsvunnet. Byer, veier og hus spiser seg stadig mer inn i naturen. Den mørke nattehimmelen og stjernene forsvinner i lysforurensing, og gjør det vanskelig for fuglene å navigere.