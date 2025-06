Fremskrittspartiet i fri utfoldelse

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Tirsdag ettermiddag kom beskjeden, via Avisa Oslo, som lyn fra en bare delvis overskyet Oslo-himmel: Et flertall i styret i Oslo Frp gikk inn for å ta livet av samarbeidsavtalen mellom Høyre, Venstre, KrF og Frp. Og vipps så er Frps dager som samarbeidsparti på utsiden av byrådet over. Det brede borgerlige samarbeidet i Oslo holdt i drøye 18 måneder.

Tilbake sitter byrådsleder Eirik Lae Solberg (H), innbyggerne i hovedstaden og analytikere og kommentatorer og klør seg i hodet. Hvorfor nå? Og hva betyr dette?