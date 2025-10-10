Fornuftig fredspris

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

«Vinneren av Nobels fredspris 2025 er en kvinne som holder liv i demokratiets flamme, i et stadig økende mørke». Slik innledet Jørgen Watne Frydnes, lederen i Nobelkomiteen, talen der han kunngjorde vinneren av årets pris. Den går til María Corina Machado fra Venezuela.

Machado får fredsprisen for sin innsats for demokratiske rettigheter i et Venezuela som holdes under hælen av president Nicolás Maduro. Machado, som er opposisjonens leder og tydeligste stemme, nektes utreise fra landet av Maduro-regimet. Denne prisen er derfor en fortjent nesestyver for regimet som er en videreføring av prosjektet til den kontroversielle Hugo Chávez og hans bolivarianske, sosiale revolusjon fra det første tiåret av det 21. århundret.

María Corina Machado ble valgt som opposisjonens kandidat i forkant av presidentvalget i 2024, men ble diskvalifisert av regimet og fikk aldri stille som presidentkandidat. Maduro forble president etter valget i fjor, som var preget av anklager om valgfusk og irregulariteter. Machado har vært en klar stemme mot Maduros autoritære styre, og hun har stått i bresjen for alle som forfølges av regimet.

Machados innsats for demokratiet i hjemlandet gjør henne til en verdig mottaker av Nobels fredspris. Det betyr ikke at hun ikke er ukontroversiell.

Hun blir av mange omtalt som en sentrumspolitiker i forbindelse med tildelingen, men det er en påstand uten dekning. Machado står langt til høyre politisk, og kalles gjerne Venezuelas Margaret Thatcher, etter den konservative engelske statsministeren, som Latin-Amerika-kjenner, professor og Dagsavisens spaltist Benedicte Bull har påpekt etter tildelingen ble kjent.

Machado er også positiv til amerikansk inngripen i venezuelansk politikk. Det kan trolig gjøre tildelingen spiselig for den amerikanske presidenten Donald Trump. Både han og utenriksminister Marco Rubio er tilhengere av Machado.

Det stiller oss likevel bak tildelingen. Demokratiet sliter i 2025. Autoritære regimer er på frammarsj, også i land vi har ansett som immune mot en slik utvikling. Maduro-regimet i Venezuela er en fremtredende representant for denne utviklingen. At opposisjonen anerkjennes av Nobelkomiteen, er en viktig håndsrekning.

Vi kan være uenige om mye, men om demokratiet taper, er alt tapt. Vi gratulerer María Corina Machado med en Nobels fredspris.

