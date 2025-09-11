Fordøm drapet på Kirk, krev fakta

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.



Onsdag ble den amerikanske podkasteren og lederen for aktivistorganisasjonen Turning Point USA Charlie Kirk skutt og drept, på et arrangement de holdt på universitetet i Utah.

Vi vet ennå ikke motivet til drapsmannen, som i skrivende stund er på frifot. Drap er uansett uakseptabelt. Men dersom motivet var politisk, som man antar, må det fordømmes på det sterkeste. Punktum. Ellers overlater vi til dem som er villige til å drepe, å vurdere hvem som er skurkene. Det er en ekstremt farlig vei.