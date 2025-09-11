President Donald Trump med Charlie Kirk i Det hvite hus i mars 2018.
FOTO: Manuel Balce Ceneta / AP / NTB
Kommentar
Fordøm drapet på Kirk, krev fakta
Det er fryktelig at ytre høyre-aktivist Charlie Kirk ble drept. Det er også bekymrende at Trump utnytter det. Han har ventet på en unnskyldning til å erklære unntakstilstand.
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.
Onsdag ble den amerikanske
podkasteren og lederen for aktivistorganisasjonen Turning Point USA Charlie
Kirk skutt og drept, på et arrangement de holdt på universitetet i Utah.
Vi vet ennå ikke motivet til drapsmannen, som i skrivende stund er på frifot. Drap
er uansett uakseptabelt. Men dersom motivet var politisk, som man antar, må det
fordømmes på det sterkeste. Punktum. Ellers overlater vi til dem som er villige
til å drepe, å vurdere hvem som er skurkene. Det er en ekstremt farlig vei.