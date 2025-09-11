Donald Trump og Charlie Kirk
President Donald Trump med Charlie Kirk i Det hvite hus i mars 2018.

Kommentar

Fordøm drapet på Kirk, krev fakta

 Det er fryktelig at ytre høyre-aktivist Charlie Kirk ble drept. Det er også bekymrende at Trump utnytter det. Han har ventet på en unnskyldning til å erklære unntakstilstand.

Cornelia Kristiansen
Kommentator
Onsdag ble den amerikanske podkasteren og lederen for aktivistorganisasjonen Turning Point USA Charlie Kirk skutt og drept, på et arrangement de holdt på universitetet i Utah.

Vi vet ennå ikke motivet til drapsmannen, som i skrivende stund er på frifot. Drap er uansett uakseptabelt. Men dersom motivet var politisk, som man antar, må det fordømmes på det sterkeste. Punktum. Ellers overlater vi til dem som er villige til å drepe, å vurdere hvem som er skurkene. Det er en ekstremt farlig vei.

