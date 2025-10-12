Forbudet mot VM-snakk gjelder fortsatt. Men det brytes

Erling Braut Haaland kunne igjen ta med seg matchballen etter sitt hat trick. Landslagssjef Ståle Solbakken er klar på at VM-plassen ennå ikke er sikret. FOTO: Fredrik Varfjell / NTB

Fotball-VM 2026 åpner i Mexico City 12. juni og finalen spilles drøyt fem uker (!) senere i New Jersey. Er Norge med der?

Ja, sier alle. Til og med Drillo, som har lagt igjen nøkternheten i sin pensjonisttilværelse, har slått det fast for lenge siden. Og i praksis er Norge klar for VM med seier i den neste hjemmekampen mot Estland 13. november. Det kan bli en ren matchball. Og det er selvsagt den oppgaven Ståle Solbakkens menn fokuserer på. Den allerede utsolgte kampen kan bli den største norske landskampen på norsk jord siden EM-plassen i 2000 ble sikret året før.