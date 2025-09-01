Camilla Herrem var lettet og glad etter sin kamp for Sola i Oppsal Arena søndag. FOTO: Fredrik Varfjell / NTB

En serieåpning i håndball mellom Oppsal og Sola får vanligvis gli forbi uten altfor stor oppmerksomhet. Men da Camilla Herrem bestemte seg om full åpenhet rundt sin egen kreftsykdom, og stilte til seriestart fordi hun følte seg fysisk i god nok form til det, fikk kampen en ny dimensjon.

Camilla Herrem har vært et forbilde i norsk kvinnehåndball gjennom 20 internasjonale mesterskap. Hun er en av få spillere med et eget repertoar av tekniske finesser, og smilene og tårene hennes har tatt oss gjennom opp- og nedturene hun har opplevd på banen.