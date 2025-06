Folkemakt mot pengemakt

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Tirsdag i forrige uke hadde jeg æren og gleden av å få gi varslings- og ytringsfrihetsprisen «Stockmanns hammer» til tømrerlærlingen Hamid Norouz. Siden opprettelsen i 2005 har prisen særlig rettet søkelyset på dem som befinner seg i en underordnet posisjon i arbeidslivet. Om arbeidere ikke tør å si fra når rett blir til urett, får nemlig ikke bare uretten fortsette: Rettighetene våre vil også forvitre.

Som samfunn er vi derfor helt avhengige av sivilt mot, og det fra mennesker som vet at de risikerer mye og ofte til dårlige odds.

Den øverste delen av overklassen sponser nå Høyre, Frp, Venstre og Krf for å motvirke LO-medlemmenes innflytelse.

Da Hamid kom til Norge fra Afghanistan, bestemte han seg for å bli tømrer. Han ville bygge seg en egen framtid i Norge, men også kunne bygge sitt eget hus. Dessverre møtte han en sjef som utnyttet tilliten hans. Sjefen opprettet selskaper i hans navn, pådro ham gjeld, og nektet å betale ham lønn. Han ble utsatt for en form for kriminalitet mange arbeidere dessverre utsettes for, og som de kjemper en ensom og altfor ofte forgjeves kamp mot: Lønnstyveri og ID-tyveri.

Annonse

«Det er ikke lett å si fra når noe er galt. Særlig ikke for meg, som var ny i landet og uten språk og kunnskap om rettigheter», sa Hamid under utdelingen. «Uten hjelpen jeg fikk, vet jeg ikke hvor jeg hadde vært i dag». Hjelpen han fikk, kom fra det organiserte arbeidslivet, og fra alliansepartnere i Kirkens Bymisjon.

Under arrangementet kom jeg til å tenke på hvor lett det er å ta ting for gitt: Å vite at lønna kommer til tida, at den er til å leve av, og at den øker etter tariffoppgjøret. Eller å vite at det finnes et organisert arbeidsliv og en velferdsstat som tar imot oss når vi faller.

For i virkeligheten er det ikke sånn for alle. Det finnes hull i sikkerhetsnettet vårt, og det finnes mørke områder i arbeidslivet – slik vi nå seinest har sett med sakene om mistenkt menneskehandel og tvangsarbeid i Wolt og Foodora.

Vi har en tendens til å glemme at tryggheten og stabiliteten vi tar for gitt, hviler på strukturer og institusjoner som ikke lenger er like tilgjengelige for alle. Den norske middelklassen har glemt hvorfor den har det så bra, og store deler av arbeiderklassen har glemt hvorfor det er viktig å bruke stemmeretten sin. En del mennesker har helt gitt opp troen på politikk, og mange vet ikke hvordan man oppnår endring gjennom kollektiv handling. Det tragiske er at de gruppene som trenger politikk mest, er blitt de mest apatiske og kyniske: Avmakt avler avmakt.

Annonse

Samtidig pumper den rikeste ene prosenten blant oss enorme pengesummer inn i valgkampen. Aksjon for borgerlig valgseier har alene samlet inn over 100 millioner kroner i anonyme gaver. Norges rikeste menn gir ikke bare millionbeløp til de borgerlige partiene, men også til andre frontorganisasjoner, som arbeider iherdig for en borgerlig regjering etter høstens valg.

Noen av dem som blar opp, gjør det ut fra nakne klasseinteresser: De vil betale mindre skatt til fellesskapet, eller synes fagforeningene har fått for mye innflytelse. Det skapte for eksempel sinne da regjeringen i 2023 forbød bemanningsselskap på byggeplasser i og rundt Oslo. Lovendringen førte til at mange løsarbeidere som før måtte falby billig og fleksibel arbeidskraft, nå er blitt fast ansatte, med trygghet for både arbeid og inntekt.

Bemanningsselskapenes advokater gikk umiddelbart til kamp mot lovendringene. Etter å ha tapt for både europeiske og norske domstoler, går det denne uka enda en omkamp i Oslo tingrett, med krav om millionerstatning for tapt arbeidskraft. Bemanningsselskapene har også fått med seg kundene sine, SMB Norge og Norske Skipsverft, på laget.

I tillegg har de valgt å gå til det radikale skritt å anmelde LO for korrupsjon. Anmeldelsen er basert på en løgn og en konspirasjonsteori om at det er samvirket mellom Arbeiderpartiet og LO som har skylda for reguleringene.

Annonse

I virkeligheten fikk lovendringen politisk flertall etter mer enn 20 års åpen politisk kamp. LO-organiserte malere, heismontører, murere, tømrere, jernbindere, rørleggere og andre har gjennomført flere politiske streiker, de har kjempet på landsmøter og kongresser, og de har argumentert for sitt syn overfor alle politikere som har villet lytte. De har sagt ifra på norsk, polsk, litauisk og rumensk, og krevd verdighet og rettferdighet. SMB Norges medlemsblad, Din Bedrift, hevder allikevel at lovendringen skyldes «styring bak lukkede dører», og at «påvirkningen ikke er åpen.»

Det de i virkeligheten reagerer på, er at arbeidsfolk organiserer seg, formulerer politiske krav og kjemper for dem. Dersom demokratiet lytter til arbeidere som går sammen, og i tillegg gjør noe med problemene de tar opp, bekjempes det med juss – akkurat som de gjorde da det rødgrønne Oslo-byrådets eiendomsskatt ble tatt til domstolene. Den kampen tapte høyresiden langt på vei – men til gjengjeld vant de det forrige lokalvalget i Oslo. Et flertall de nå bruker til å kutte i skole- og fritidstilbud, og til å øke forskjellene i en by som allerede er sterkt klassedelt.

Å vinne politiske valg med en politikk som er skreddersydd for de mest velstående blant oss, er ikke så lett. Men det blir lettere med penger – og penger har de nok av. Som sosiologene Maren Toft, Magne Flemmen og Jørn Ljunggren har vist, er det tydeligste trekket ved inntektsutviklingen i Norge siden 1980 at den økonomiske overklassen har dratt kraftig fra alle andre. Mens forholdet mellom de andre klassene har endret seg lite, har inntektene i toppen økt betydelig.

Det største økonomiske skillet går i dag derfor mellom overklassen og alle oss andre.

Annonse

Den øverste delen av overklassen sponser nå Høyre, Frp, Venstre og Krf for å motvirke LO-medlemmenes innflytelse over samfunnsutviklingen. Om de lykkes, vil det påvirke situasjonen for mange arbeidsfolk i Norge. Det vil påvirke tryggheten i arbeidslivet, det vil påvirke fordelingen av makt og rikdom – og det vil forandre Norge.

Derfor: Bruk sommeren til å forberede deg – og til å bygge folkemakt mot pengemakt under høstens valgkamp.