Norsk politikk opplever et paradigmeskifte når pengene nå dominerer mer enn før. De regulerte tilskuddene blokkene får fra henholdsvis næringsliv og fagbevegelse har økt. Særlig har høyresiden sett sine krigskasser svulme av penger donert fra rike nordmenn som har klare forventninger når det gjelder politisk avkastning.

Dette er i seg selv et stort problem, selv om det norske systemet har krav om åpenhet i partiloven om hvem som bidrar. Loven ble nylig strammet inn for på sikre tilliten til det norske demokratiet, og anonyme bidrag er ikke lenger tillatt. Likevel er pengenes innflytelse blitt større.