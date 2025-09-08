Ungdom sitter ved vinduet
Mange barn med komplekse problemer får ikke god hjelp i dag.

Kommentar

Familiene betaler når systemet svikter

Mellom 30 og 80 barn faller mellom alle stoler. Nå som vi snakker om barnevernet igjen, bør den nye regjeringen tette dette hullet.

Cornelia Kristiansen
Kommentator
Publisert

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Datteren har gang på gang forsøkt å ta livet av seg, på nesten alle tenkelige måter. I lange perioder har moren knapt fått et par timers søvn, fordi hun måtte passe på at datteren ikke rømmer. Det forteller en mor i Barnevernutvalgets rapport fra 2023.

Vi er akkurat blitt rammet av et drap på en ettervernsinstitusjon knyttet til Barnevernet. Det er ennå ikke klart om svikt i systemet var en av grunnene til at det kunne skje. Men mens vi venter på svarene, bør den påtroppende regjeringen ta tak et annet alvorlig hull i systemet, som vi har visst om i årevis.

