Familiene betaler når systemet svikter

Datteren har gang på gang forsøkt å ta livet av seg, på nesten alle tenkelige måter. I lange perioder har moren knapt fått et par timers søvn, fordi hun måtte passe på at datteren ikke rømmer. Det forteller en mor i Barnevernutvalgets rapport fra 2023.

Vi er akkurat blitt rammet av et drap på en ettervernsinstitusjon knyttet til Barnevernet. Det er ennå ikke klart om svikt i systemet var en av grunnene til at det kunne skje. Men mens vi venter på svarene, bør den påtroppende regjeringen ta tak et annet alvorlig hull i systemet, som vi har visst om i årevis.