Etikk som sandpåstrøing

Hele våren og forsommeren var presset stort, fra partier på Stortinget, fra aktivistmiljøer i gatene og fra flere eksperthold: Oljefondets investeringer i Israel måtte avsluttes. Kritikerne talte for døve ører – her sørger nemlig Oljefondets etikkråd for at alt går rett for seg, het det fra regjering og flertallet på Stortinget.

Mange har ønsket at fondet må selge seg helt ut av Israel, slik det gjorde i Russland like i etterkant av fullskalainvasjonen av Ukraina i 2022. Mer moderate stemmer mener at vi i det minste må sørge for at Oljefondet ikke sitter med eierinteresser i den israelske krigsindustrien. Konsekvensene av slikt eierskap kan bli alvorlige, både moralsk og juridisk.