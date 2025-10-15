Et stygt brudd

Den forrige finansministeren Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har lenge snakket pent om den nye finansministeren Jens Stoltenberg (Ap). Det tok brått slutt da Stoltenberg la fram statsbudsjettet onsdag, skriver Jo Moen Bredeveien. FOTO: Heiko Junge / NTB

De får gå til Høyre, da! Så enkelt og brutalt kan reaksjonen til Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum på Arbeiderpartiets forslag til statsbudsjett for 2026 oppsummeres. Litt utvidet kan vi legge til følgende og utvide Vedum slik: Dette forslaget legger opp til Høyre-politikk. Så da får Arbeidetpartiet forhandle med Høyre da, og ikke med oss i Senterpartiet.

For mindre enn ti måneder siden – nyttårsaften var feiret og det sto 2025 på kalenderbladene – var Vedum finansminister i en regjering som var ledet av statsminister Jonas Gahr Støre. For nøyaktig ett år siden var det Vedum som la fram regjeringens forslag til budsjett. Nå er det Jens Stoltenberg som er finansminister i en Støre-regjering. Og den tidligere partneren nekter å forhandle.