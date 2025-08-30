Et hurra for mangfoldet

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

31. august 1945 ble den første utgaven av avisa Vårt Land trykket, i kjølvannet av den store krigen. Vi i Dagsavisen stiller oss i rekken av gratulanter på 80-årsdagen til Kristen-Norges viktigste medieorgan, men også en viktig allmenn premissleverandør for samfunnsdebatten.

Vi gratulerer ikke fordi vi er enige med Vårt Land i alle spørsmål. Det forholder seg snarere omvendt: Dagsavisen og Vårt Land er ofte dypt uenige i dagsaktuelle spørsmål og våre leserskarer ser nok eksempelvis svært ulikt på Israels krigføring på Gaza. Også i synet på de lange linjene i samfunnsutviklingen er avstanden mellom våre to aviser stor. Vi har hver vårt utgangspunkt, ulike verdisyn, men likevel felles mål og journalistiske idealer.

Uenigheten mellom oss er selve årsaken til at det er viktig å feire Vårt Land. Det norske mediemangfoldet er – fortsatt – stort og levedyktig. De meningsbærende avisene står ennå sterkt i norsk offentlighet og bidrar til at ulike grupper i samfunnet får fremmet sitt syn. Slik kan vi holde en levende nasjonal samtale i gang.

Avisens neste 80 år er langt mer utsatt. Vårt Land står i et skjebnefellesskap med alle norske redaktørstyrte medier. Det norske mediemangfoldet er under hardt skyts om dagen. Store, internasjonale tek-giganter som Facebook-eier Meta, TikTok og Elon Musks X (tidligere Twitter) overtar stadig mer av avisenes dagsordensettende funksjon. De stikker også av med brorparten av annonseinntektene. I denne valgkampen har en rekke influensere tatt mer og mer av den politiske oppmerksomheten på digitale kanaler som Youtube.

Demokratiet er avhengig av sterke nyhetsorganisasjoner. Forskjellen på de nye sosiale plattformene og aviser som Vårt Land og Dagsavisen er enorm, selv om den kanskje ikke alltid er like åpenbar for alle. Norske medier følger redaktørplakaten og er underlagt Vær varsom-plakaten. Dette betyr at vi søker å være så sannferdige som mulig, og at vi kan stilles til ansvar når vi bommer. Slike korrektiv og reguleringer finnes ikke for sosiale medier, der feilinformasjon og desinformasjon kan oppnå viral status og gjøre stor skade på debatten – og demokratiet.

Vi gratulerer Vårt Land med 80-årsdagen, og takker for utrettelig innsats for den norske debatten og demokratiet vårt. Måtte vi få oppleve 80 år til med uenighet!

