Et drap på Kampen

Tirsdag kveld dukket det opp et maleri av den drepte Tamima Nibras Juhar (34) på en husvegg på Kampen i Oslo, av gatekunstneren Töddel. FOTO: Javad Parsa / NTB

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Drapet på Kampen i Oslo natt til søndag var sjokkerende. Barne- og ungdomsarbeideren Tamina Nibras Juhar (34) var alene på jobb for den private tilbyderen Gemt som nattevakt i et frivillig botreningstilbud for unge voksne. Hun ble brutalt drept av en 18 år gammel mann som hadde utviklet høyreekstreme synspunkter og hadde planer om å drepe flere. 18-åringen er nå siktet for terror.

Til helga er det varslet rosetog på Kampen i Oslo.

Drapet tvinger oss til å stille en rekke tøffe spørsmål. Offeret skal ha gitt uttrykk for at hun var redd fordi hun var alene på jobb med blant annet 18-åringen. Hennes arbeidsgiver Gemt sendte politiet varsler og bekymringsmeldinger om mannen, som ble videreformidlet til Politiets sikkerhetstjeneste (PST). PST har bekreftet at de kjente til hans radikalisering, og at han befant seg på en liste med over 3000 personer i Norge som følges med på og anses som trusler.

Likevel var altså Juhar alene på jobb den fatale natten.

Annonse

Hvordan kunne det skje? Gemt etterforskes nå for mulige brudd på arbeidsmiljøloven. Det skulle selvsagt bare mangle. Et tiltak for å hindre at noe slikt skjer igjen og å bidra til at arbeidstakere er trygge på jobb, er åpenbart å øke bemanningen.

Men spørsmålene stanser ikke der. Gjør PST nok for å hindre at radikalisering på nett gir seg utslag i handlinger i den fysiske verden? Vi vet, blant annet gjennom Filter Nyheter, at 18-åringen har vært aktiv i debatten på høyreradikale nettsteder. Har PST gjort en god nok jobb i oppfølgingen?

Så er det slik at disse holdningene ikke utvikles i et vakuum. Vi har de siste årene begynt å snakke mer åpent om tankegodset bak 22. juli-terroren og Philip Manshaus' drap på sin søster og angrep på en moské i Bærum i 2019. Det er bra, vi må sette søkelyset på høyreekstremisme og voldspotensialet i den nedbrytende politiske retningen. Men vi er tydeligvis langt unna å oppnå målet: Å sørge for at færrest mulig lar seg radikalisere og gå i retning ytre høyre – eller islamisme, for den saks skyld.

Hvilke verktøy har samfunnet og politiet for å gjøre en så god jobb som mulig her?

Annonse

Til helga er det varslet rosetog på Kampen i Oslo. Det er godt å se at lokalsamfunnet og brede lag av befolkningen står sammen mot rasisme, fremmedfrykt og høyreekstremisme. Jobben nå er å sørge for at et lite mindretall av ekstremister klare å så splid i samfunnet. Og å gjøre alt vi kan for at ikke flere lider samme skjebne som Tamina Nibras Juhar.

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!