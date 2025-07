Et demokratisk problem når skatt blir frivillig for de rikeste

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Lite har preget skattedebatten like mye som Sveits-utflytterne, milliardærene som flytter til Sveits for å slippe å betale skatt i Norge. Dette har lenge vært tabubelagt. Det føles grunnleggende unorsk å ikke bidra i dugnaden for å bygge landet. Spesielt om du har milliarder på bok.

Nylig har Sveits-utflytterne likevel nærmest blitt stolte over å flagge ut av landet de tjente seg rike i. Utreisen følges gjerne opp med et intervju i en næringslivsavis hvor de legger ut om hvor misfornøyde de er med skattenivået i Norge.