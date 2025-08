Erna skinner ikke lenger

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Det må være tunge dager i Høyres hus. Høstens første partimåling viser at Høyre ligger på samme lave nivå som før sommeren. Høyre får nå en oppslutning på 15,8 prosent på målingen som Opinion har utført for Altinget og ABC-nyheter. Fremskrittspartiet går samtidig betydelig fram og kan notere 23,6 prosent. Arbeiderpartiet går litt tilbake, men er fortsatt desidert størst med sine 26,7 prosent.

Det samme hovedbildet kan vi lese ut av en måling for Nordland som Norstat har uført for NRK og Avisa Nordland. Her får Fremskrittspartiet 26,3 prosent mens Høyre må nøye seg med skarve 10 prosent – som er over 6 prosentpoeng lavere enn en tilsvarende mai-måling. Ap beholder posisjonen som fylkets største parti med en oppslutning på 32,2 prosent.