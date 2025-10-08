Sam Altman (OpenAI) var invitert til møte i styret i den amerikanske sentralbanken i juli.
Er OIjefondet forberedt når KI-bobla sprekker?
Mye av verdien på amerikansk børs er knyttet til investeringer i kunstig intelligens. Når nyvinningene uteblir, kommer krakket nærmere. De røde flaggene er allerede oppe.
Fra 1995 til 2000 ble verdien på Nasdaq-børsen femdoblet. Så
forsvant så godt som all vekst i et jafs. Dette børskrakket er kjent som
Dot-com-bobla.
Nå spår mange at et krakk er på vei. Særlig fordi pengene går i sirkel mellom noen få
enorme selskaper. Disse har inngått flere gigantavtaler i det siste, som har økt verdiene
deres betraktelig. Mikrochipselskapet Nvidia investerer i ChatGPT-eier Open AI,
som kjøper skytjenester fra Oracle som igjen kjøper mikrochips fra Nvidia.