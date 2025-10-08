Er OIjefondet forberedt når KI-bobla sprekker?

Sam Altman (OpenAI) var invitert til møte i styret i den amerikanske sentralbanken i juli. FOTO: Mandel Ngan / AFP / NTB

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Fra 1995 til 2000 ble verdien på Nasdaq-børsen femdoblet. Så forsvant så godt som all vekst i et jafs. Dette børskrakket er kjent som Dot-com-bobla.

Nå spår mange at et krakk er på vei. Særlig fordi pengene går i sirkel mellom noen få enorme selskaper. Disse har inngått flere gigantavtaler i det siste, som har økt verdiene deres betraktelig. Mikrochipselskapet Nvidia investerer i ChatGPT-eier Open AI, som kjøper skytjenester fra Oracle som igjen kjøper mikrochips fra Nvidia.