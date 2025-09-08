Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

For ett år siden trodde de fleste blant oss på en borgerlig valgseier med Høyre i førersetet. Da ledet blå flokk klart på rød. Høyre var største parti på sin side av midtstreken i norsk politikk, og Erna Solberg var den klare favoritten til statsministerposten.

Men det var da, og ikke ved årets valg. Mandag kveld kunne Jonas Gahr Støre triumfere. På Høyres valgvake var det heller laber stemning. Høyre-folkene var imidlertid forberedt på nedturen, for meningsmålingene har i flere måneder vist at Høyre ville gjøre et dårlig valg.