Høyre-leder Erna Solberg gikk på et skikkelig nederlag i stortingsvalget.
Kommentar
En varslet nedtur for Erna Solberg
Det ble en rød blåmandag for Høyre.
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.
For ett år siden trodde de fleste blant oss på en borgerlig
valgseier med Høyre i førersetet. Da ledet blå flokk klart på rød. Høyre var
største parti på sin side av midtstreken i norsk politikk, og Erna Solberg var
den klare favoritten til statsministerposten.
Men det var da, og ikke ved årets valg. Mandag kveld kunne
Jonas Gahr Støre triumfere. På Høyres valgvake var det heller laber stemning.
Høyre-folkene var imidlertid forberedt på nedturen, for meningsmålingene har i
flere måneder vist at Høyre ville gjøre et dårlig valg.