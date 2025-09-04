Erna Solberg og Jan Christian Vestre beskyldes begge for løgn i valgkampen.

Kommentar

En uparlamentarisk valgkamp?

Den politiske debatten kan ikke være slik at man over en lav sko beskylder hverandre for løgn.

Trygve Svensson
Leder for Tankesmien Agenda
Publisert

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning. 

Det spisser seg til de siste dagene før valget. For mange er det mye som står på spill. Politikk er fordeling av goder og byrder i samfunnet. Det er bra at temperaturen i debatten gjenspeiler det.

Men finnes det også en grense?

valgkamp erna solberg jan christian vestre kommentar tina bru arbeiderpartiet trygve svensson høyre faktasjekk
