Erna Solberg og Jan Christian Vestre beskyldes begge for løgn i valgkampen.
FOTO: Terje Pedersen/NTB
Kommentar
En uparlamentarisk valgkamp?
Den politiske debatten kan ikke være slik at man over en lav sko beskylder hverandre for løgn.
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.
Det spisser seg til de siste dagene før valget. For mange er
det mye som står på spill. Politikk er fordeling av goder og byrder i
samfunnet. Det er bra at temperaturen i debatten gjenspeiler det.
Men finnes det også en grense?