En ung mann ser seg tilbake. Og framover

Det er selvsagt helt umulig for oss som ikke var til stede å ta innover seg frykten ungdommene på Utøya følte. Vi kan lese bøkene som beskriver de uvirkelige timene, fra våre beste kronikører og fra øyenvitneskildringer, og vi kan prøve som best vi kan å leve oss inn i det ufattelige dramaet som utspilte seg på en øy i Tyrifjorden den fatale dagen den vonde sommeren 2011. Men tragedien er for stor, ondskapen for ufattelig.

Under lesningen av AUF-leder Gaute Skjervøs bok «Ingenting blir som før», som lanseres på åstedet for terrorangrepet i dag, er det likevel ikke vanskelig å få en slags følelse av hvor lammende 22. juli var for den da 16 år gamle gutten som var leder for delegasjonen fra Nord-Trøndelag. Han som hadde overbevist klassekamerater om at de bare måtte være med til Utøya, og som mistet venner til terroristens grusomme handlinger.