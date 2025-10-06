En stresstest av beredskapen

Strømmen og mobilnettet ble borte flere steder. Fly ble satt på bakken, tog innstilt og infrastruktur ble ødelagt, som her i Løbergsveien i Bergen. Ekstremværet «Amy» var en stresstest på beredskapen vår. FOTO: Paul S. Amundsen / NTB

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Man skal være forsiktig med å koble et enkelt værfenomen til klimaendringer. Det er likevel vanskelig å fri seg fra tanken på at uværet «Amy» er et forvarsel på hva vi kan ha i vente om vi mennesker som befolker jorda i dag ikke klarer å kutte mer i klimagassutslippene enn vi ligger an til per nå.

Det som er helt sikkert er at uværet som herja store deler av landet i helga, var en slags stresstest av beredskapen. Vi lever i en urolig verden, der klimaendringene truer – og vi vet at vi i Vesten utsatt for såkalte hybride angrep fra fremmede makter.

Vi har alle et personlig ansvar for å forberede oss på en situasjon der samfunnsfunksjoner er nede.

Ved to målestasjoner ble det målt orkan under ekstremværet i helga. Kraftigste vindkast var det på Folgefonna skisenter, med 62,1 meter i sekundet. Det satte store deler av infrastrukturen vår under kraftig press. På det meste var 12.000 kunder uten strøm som direkte følge av uværet, ifølge Aftenposten. Mer enn 600 av Telenors nesten 9000 basestasjoner var ute av drift på det meste. Mandag morgen var dette redusert til like under 200, melder NTB.

Annonse

Fly ble satt på bakken, tog innstilt og veier stengt. Også de materielle skadene er store. Mandag formiddag hadde det kommet inn 2500 skademeldinger til Gjensidige etter «Amy». Tallene øker jevnt, og vil trolig bli langt høyere.

Myndigheten oppgir å ha kontroll tross skadene. Vi er relativt godt rustet i Norge til å møte kriser og ekstreme situasjoner.

Men vi kan ikke overlate beredskapen til myndighetene alene. I ekstreme tilfeller som uværet «Amy» eller mer menneskeskapte situasjoner, er det helt nødvendig at befolkningen faktisk har beredskapslager, slik vi har fått beskjed om å holde oss med etter at verdenssituasjonen ble langt mer spent da Russland gikk til fullskala angrep på Ukraina for 3,5 år siden.

Mange tusen mennesker ble sittende mer eller mindre isolert i helga. Flere steder måtte butikker stenge. Det understreker hvor viktig det er å ha et nødlager med mat og drikke. Det er heller ingen spøk å holde varmen i et strømløst Norge i oktober. Alternative varmekilder er helt nødvendig.

Annonse

Vi sto «Amy» av i helga, men verre kriser kan vente. Det er mye som må gjøres for å forberede oss på samfunnsnivå. Men det er også helt sant som det slås fast i Totalberedskapsmeldingen som ble lagt fram i januar: Vi har alle et personlig ansvar for å forberede oss på en situasjon der samfunnsfunksjoner er nede. «Amy» var en viktig påminnelse om det.

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!