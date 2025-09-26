En slags hyllest til tradwives

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Da kvinners rettigheter skulle diskuteres torsdag på Debatten på NRK, var jeg enig med de godt voksne damene.

Som Julie Brodtkorp, som forklarte at feministene som brøytet veien for likestilling, ikke gjorde det med frivillighet og valgfrihet, men med lover og regler. Og at det aldri vært flere fedre som tar pappaperm enn nå, på grunn av reglene de kjempet fram.