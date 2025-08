En seks uker lang kavalkade av pinligheter

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

For få dager sida posta Erna Solberg på Instagram at ferien var over for hennes del. Illustrasjonsbildet var av henne selv som malte hus blått. Ferien hadde vært mest kos, men også litt praktisk arbeid. Nå satte hun kursen mot Oslo for valgkamp de neste seks ukene.

Panikken tok tak og jeg vurderte å slette absolutt alle sosiale medier og alle andre medier asap! SEKS UKER? Og det har allerede begynt i agurktida. Eller i agurktida? Det er jo ikke bare da, det er jo sånn absolutt HELE tida. Men nå skal de i tillegg uppe gamet.

Jeg orker ikke flere stortingspolitikere som prøver seg som dårlige influensere og produserer elendig innhold.

«Hjemme hos reportasjer». Kleine «reels» blotta for spontanitet og sjølironi, med manus prompta bak kamera. Deltakelse i reality. Se og hør-reportasjer om den store kjærligheten. Portrettintervjuer om «den tunge tida». Dans i vandrehallen på Stortinget. Storyer med dokumentasjon «minutt for minutt» av forberedelser til og av kjolen på landsmøtefest. Mímir Kristjánsson som en moderne Robin Hood i tights, hengende i et tre med pil og bue. Eller som islandsk viking på tokt mot høyresida.

Jeg er veldig svak for deg, Mímir, og mangler ikke humor. Men herregud, hva slags vill nachspiel-idé var dette?

Trist bilde fra byens fattigste strøk med lenger pekefinger enn Tante Sofie sjøl hver gang en ungdom har gjort noe galt. Det er som om rettsstaten ikke eksisterer når det kappes om å vise seg fram som Politimester Bastian i egen person. Med utspill mot ungdomskriminalitet som har så lite innhold at du mest av alt får lyst til å grine. Sånn kan vi ikke ha det! Nei vel, ekke uenig i det liksom? Men trengte vi en haug av politikere til å si det?

Klart det er mye vi kan og bør gjøre med kriminalitet, skole drop-out, fattigdom og vanskelige liv. Men det kan virke som om det er et politisk mål i seg sjøl å skape mest mulig «content» så raskt som overhodet mulig. Med korte, dumme budskap og enkle løsninger. Ja da, Peter Frølich. Du kan bare kaste hanskene eller hva det var du gjorde i sommer. Tro at å sette folk lengst mulig i bur skal virke forebyggende på ting som allerede har skjedd. Men få vil være enig med deg. I alle fall de av oss som har noe faglig kompetanse å bygge på. Popkornpolitikk med høy smellfaktor og null næring, var svaret fra advokat Cecilia Dinardi, spesialisert i straffesaker og barnevernssaker.

Jeg pleier som regel ikke hylle Kristin Clemet, men hun skriver mye klokt, sjøl om jeg ofte er uenig. Hun var kanskje ikke så heldig med overskriften Norske politikere fortjener en hyllest, men hadde unektelig noen svært gode poenger i en kommentar for litt sida. Hun stilte spørsmål ved måten arbeidet på Stortinget foregår på og pekte på at viktig komitearbeid ikke blir tatt alvorlig nok. Kanskje på grunn av tidspress. «Men årsaken til tidspress er blant annet at mange av representantene bruker stadig mer tid på utspill, markedsføring og sosiale medier». Clemet viser til at det i Danmark er dokumentert at de folkevalgte bruker stadig mindre tid på lovarbeid, og at det svekker kvaliteten på lovene og dermed også rettsstaten. Vi vet det jo ikke, men kanskje har vi samme tendens også her?

Jeg kaster så klart stein i glasshus. Jeg er glad i å holde på i SoMe sjæl. Men jeg stiller ikke til valg som de fremste blant oss. Jeg ber ikke om tillit og makt. Jeg er bare meg. Og det er liksom inntrykket mitt at en del politikere også prøver på å være det seg sjæl. Som tidligere stortingspolitiker Jan Bøhler med den legendariske låta Enkel type.

Men trenger vi i befolkninga dette for å gå til valgurnene? Stiliserte bilder av hvem dere vil at vi skal tro dere er? Det anmassende kjøret med utspillspolitikk og det påtrengende i at vi skal få vite så mye om dere reint personlig? Har vi bedt om det? For jeg får bare en vond følelse av at dere har levd liv i fullstendig neglekt og at hele befolkninga nå får unngjelde og må kompensere for et stort hull av manglende oppmerksomhet.

Det er fordummende. Dere veit det, og vi veit det. Det å drive et samfunn med masse ulike hensyn og interessemotsetninger er komplekse saker. Og det er nok av saker på trappene hele tida som vi ønsker at dere skal løse. Og som dere ønsker at vi skal gi dere muligheten til å forsøke å løse, for oss alle sammen.

Så jeg vil slå et slag for det komplekse. Og det ærlige. Det troverdige. Og sjøl om Jonas har blitt mye latterliggjort for den unorske dialogiske stilen, vil jeg slå et slag for dialogen. Med oss, som skal velge dere. Og ikke i korte snutter på TikTok. Vi trenger de lange resonnementene. De lange tankerekkene og de langsiktige planene. Vi trenger i alle fall, som et minimum, det også!

Det er lett å skylde på mediene her. At tempoet har økt og jakta på klikk-saker har akselerert tempoet på hvor raskt en politikere skal svare. Helst før de har tenkt. Men det er ikke spesielt sexy med politikere som skylder på pressen. Det tar seg egentlig ikke ut.

Så begynn med dere sjæl. Dere er kloke folk som ønsker å bli valgt for å løse store samfunnsutfordringer. Prøv å løs dette! Ikke løp i hamsterhjulpet. Tenk sakte. Jobb planmessig. Legg bort SoMe, så kanskje dere også får litt mere tid til politikk? Kanskje er det ikke bare unger som trenger restriksjoner for SoMe-bruk. Kanskje dere skulle pålagt dere det samma sjøl? For det blir mye pute-tv når dere trauste politikere leker rosabloggere. De kan det tross alt bedre enn dere!

Det blir litt mye showbiz for ugly people, og litt for lite seriøs politikk. God valgkamp!