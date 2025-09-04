Sylvi Listhaug er statsministerkandidaten som ikke vil snakke om verden utenfor Norge, skriver Jo Moen Bredeveien.
Sylvi Listhaug er statsministerkandidaten som ikke vil snakke om verden utenfor Norge, skriver Jo Moen Bredeveien.

Kommentar

En ny verdensorden vokser fram, men vi snakker helst om Toten

Mektige menn endrer verden fra dag til dag foran øynene våre. I Norge vil ikke den ene statsministerkandidaten engang stille til utenrikspolitisk intervju med NRK.

Jo Moen Bredeveien
Kommentator
Publisert

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Meldingene tikker inn med så korte mellomrom at det kan være vanskelig å puste. Det er krigen i Ukraina som fortsetter ufortrødent på fjerde året. Katastrofen i Gaza. Donald Trump i all sin enfoldighet og autokratiske svermerier. Verden endres i full fart.

I det en gang så fjerne Østen arrangerer Kina sin største militærparade noensinne – med Vladimir Putin, Nord-Koreas leder Kim Jong-un og den iranske presidenten blant de prominente gjestene. Det skjer i etterkant av et toppmøte i Shanghai-gruppen, bestående av blant annet Kina, Russland, India og Iran.

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

kommentar jo moen bredeveien gaza donald trump shanghai-gruppen stortingsvalget 2025 ukraina utenrikspolitikk
Powered by Labrador CMS