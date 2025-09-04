En ny verdensorden vokser fram, men vi snakker helst om Toten

Sylvi Listhaug er statsministerkandidaten som ikke vil snakke om verden utenfor Norge, skriver Jo Moen Bredeveien. FOTO: Heiko Junge / NTB

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.



Meldingene tikker inn med så korte mellomrom at det kan være vanskelig å puste. Det er krigen i Ukraina som fortsetter ufortrødent på fjerde året. Katastrofen i Gaza. Donald Trump i all sin enfoldighet og autokratiske svermerier. Verden endres i full fart.

I det en gang så fjerne Østen arrangerer Kina sin største militærparade noensinne – med Vladimir Putin, Nord-Koreas leder Kim Jong-un og den iranske presidenten blant de prominente gjestene. Det skjer i etterkant av et toppmøte i Shanghai-gruppen , bestående av blant annet Kina, Russland, India og Iran.