En notorisk politisk valgfest

Selvsikkerheten til Frp-Sylvi kan bli kronisk. Frp er kjent for å kalle en spade for en spade, men er det ikke notorisk løgn og forenkle politikk slik Frp gjør, når vi vet at det er så mye mer komplekst enn som så?

Det finnes aldri enkle svar i politikken, alt er kompromiss. Når noe skal prioriteres, så er det umulig at noe annet ikke må ofres og noen må bli skadelidende. Sylvi og Frp lovet fattige folk rikdom og rike folk enda mer. Hvem er de notoriske løgnerne i denne valgkampen, da? Jeg syntes kanskje det beste i valgkampen de siste ukene, var at Gaute Skjervø klarte å lokke fram den ekte Listhaug, da hun ropte over det lille debattbordet sitt at han var en notorisk løgner.

Må vi være venner med menn som er notoriske løgnere?

Likevel er det befriende å ha en valgkamp som endte med så mange morsomme og rare øyeblikk. «Erna må gå»-intervjuet som endte opp i jenka på høyrevalgvake eller KrF sin discovalgvake. Så får det bare være at statsminister Jonas takket familien, men glemte å nevne AUFs innsats i takketalen. Takket være dem, har Ap klart å stå opp mot en vegg av guttastemning som har feid over landet.

En av fire stemte Frp ved årets skolevalg. «En kombinasjon av at vi er blitt enda tydeligere på hva vi mener og hvor utrolig viktig det er å få en ny kurs for Norge,» svarte Fpu-Simen Velle på oppskriften. Men det er kanskje fordi Sylvi sin glow up og trad wife-stil har nærmet seg Høyre sin konservative måte å snakke på, at folk liker Sylvi bedre enn ved forrige valg? Hun har i hvert fall ikke ropt at noe er løgn før AUF trøkka til med prat om fagforeningene.

Det er blitt og skal bli analysert opp og ned i mente hva og hvem som har gjort gode, strategiske valg gjennom valgkampen. En komikerraddis skal absolutt ikke prøve seg som politisk kommentator, selv om det har vært umulig å unngå og le av at fjortisgutta har blitt eksperter på formuesskatten, at Sissener roper krise og vurderer å flytte til Sverige, og skatteflyktningene flagget på halv stang på Grand Hotel i Luzern i Sveits.

Men det har vært fantastisk å se hvor mange som har brydd seg om dette valget. Kanskje fordi vi hadde noen fine øyeblikk i valgkampen, som da Rødt-Moxnes og Unge Høyre-Svenneby gikk sammen og delte ut løpesedler på dørene, eller da KrF og Rødts representanter argumenterte ved å battle med bibelsitater under en Dagsnytt 18-sending.

Ikke på 36 år har vi hatt såpass høy valgdeltakelse i kongeriket. Noen mener det har med at demokratier verden rundt er under press og at det kan mobilisere velgere. Men kanskje har den polariserende tonen også hjulpet? Det er gøyere å følge med på et valg der alle rundt lunsjbordet har en mening, enn at folk pirker i salat og mener at det ikke nytter å stemme uansett. Det dreide seg mer om stein, saks, papir og kjøttkakeindeksen en liten periode, noe som kanskje hjalp på engasjementet til dritt-lei-valget-velgerne.

Men polariserte meninger har også sin pris, selv om vi slipper at unge politikere, uansett om de er konservative eller ikke, blir skutt og drept på politiske arrangementer, slik Charlie Kirk ble denne uka, på et universitet i Utah. Kirk som uttalte at «det til tross for alle våpenrelaterte dødsfall, er det verdt verne om det andre grunnlovstillegget.» Slike drap vokser umiddelbart seg til store konspirasjonsteorier og brukes som politisk mynt av alle. Det er vi spart for her. Men Rød Ungdoms Amrit Kaur klarte å skyte seg selv i foten på sin egen TikTok-konto. Mens velgere tydeligvis kan tilgi solbrilletyverier, trenger vi ikke tilgi en som stadig går over alle grenser. Tabbekvoten ble brukt opp. Med Kaur som venn, trengte ikke venstresiden fiender.

Men vi trenger heller ikke at mediene kaster seg over bråkmakerne. Bare se hvem som til slutt kom inn på tinget.

Den bråkete Gyda ble mediekjendis- og yndling, mens 19-årige Frøya Sjursæther fra MDG med saklige argumenter, ble ignorert av media. Sistnevnte ble valgt inn, så i enkelte tilfeller er folkets røst klokere enn journalistenes basuner og trompeter.

Vårt lille, polariserende politiske klima blir som skiftende skydekke i møte med resten av verden. Bare uka før vårt valg sto en hær av despoter, invitert av Kina, sammen for å overvære kinesernes største militærparade noensinne. «I dag står menneskeheten overfor valget mellom fred eller krig, dialog eller konfrontasjon, vinn-vinn eller nullsumspill», sa Xi til over 50.000 tilskuere. Snakk om å være verdens største notoriske løgner.

Selv om Kina er verdensledende på grønn energi og løfter sitt folk ut av fattigdom, er det en enorm frihetsberøvelse folket betaler med. Et diktatur Xi Jinping vil vise fram til noen av verdens verste ledere, og som de andre har han også gjort om grunnloven for å kunne sitte på tronen resten av sitt liv. Et skinndemokrati i praksis. Ikke rart Putin smelter av lykke, mens raketter og droner marsjerer forbi. Det er lett å la seg lure av det lille smilet til Xi og den blide Modi fra India. Begge kan smile med øynene, det klarer aldri Putin.

Er kineserne snillere enn russerne i vår polariserte verden? Må vi være venner med menn som er notoriske løgnere?

Med rekordmange unge og ikke-vestlige inn på tinget etter årets kamp, kan vi glede oss over å være annerledeslandet i en verden som virker som en oversvømt, brun elv. Men det hviler et enormt ansvar på de unges skuldre på Stortinget. Hvordan skal vi få ned rasismen og utenforskapet? Hvordan løser vi at så mange unge ikke får til å jobbe? Og hvordan skal de ikke dilte etter FpU sin oppskrift for å tekkes unge gutter?

