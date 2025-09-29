En gladnyhet for demokratiet

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Det EU-vennlige regjeringspartiet PAS beholdt flertallet i nasjonalforsamlingen i Moldova etter valget i helga. Det betyr at PAS kan fortsette å jobbe mot målet om et EU-medlemskap innen 2030. Det er en god nyhet i en verden som ikke akkurat er full av slike om dagen. Alternativet var nemlig de prorussiske partiene i Patriotisk blokk. Helgas valg innebærer at den tidligere sovjetrepublikken ser vestover, ikke mot Moskva, når veien framover skal stakes ut.

Russisk innblanding, energikrise og økende EU-skepsis har preget valgkampen i Moldova, som ligger mellom Romania og Ukraina. Regjeringspartiet PAS, som altså beholder makta etter valget tross en liten nedgang, har anklaget Russland for å spre desinformasjon i et forsøk på å hindre at landet vender seg mot Vesten, skriver NTB. Russland avviser dette og anklager regjeringen i hovedstaden Chisinau for å nøre oppunder antirussiske følelser.