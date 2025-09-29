Moldovas president Maia Sandu kan fortsatt se vestover etter valget i helga.
FOTO: Vladislav Culiomza / NTB
Leder
En gladnyhet for demokratiet
Europavennene vant valget i Moldova. Det er viktigere enn du kanskje tror.
Det EU-vennlige regjeringspartiet PAS beholdt flertallet i
nasjonalforsamlingen i Moldova etter valget i helga. Det betyr at PAS kan
fortsette å jobbe mot målet om et EU-medlemskap innen 2030. Det er en god nyhet i en verden
som ikke akkurat er full av slike om dagen. Alternativet var nemlig de prorussiske
partiene i Patriotisk blokk. Helgas valg innebærer at den tidligere sovjetrepublikken
ser vestover, ikke mot Moskva, når veien framover skal stakes ut.
Russisk innblanding, energikrise og økende EU-skepsis har
preget valgkampen i Moldova, som ligger mellom Romania og Ukraina.
Regjeringspartiet PAS, som altså beholder makta etter valget tross en liten
nedgang, har anklaget Russland for å spre desinformasjon i et forsøk på å
hindre at landet vender seg mot Vesten, skriver NTB. Russland avviser dette og
anklager regjeringen i hovedstaden Chisinau for å nøre oppunder antirussiske
følelser.